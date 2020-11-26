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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri sonuc.osym.gov.tr: KPSS önlisans sonuçları sorgulama | 2020 KPSS önlisans puanı ile nereler tercih edilebilir? sonuc.osym.gov.tr: KPSS önlisans sonuçları sorgulama | 2020 KPSS önlisans puanı ile nereler tercih edilebilir? KPSS önlisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS puanı ile nereler tercih edilir? gibi önlisans sınavı hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek ve sorulara cevap bulmak için sizin için hazırladığımız haberimizden destek alabilirsiniz. KPSS önlisans sınavına katılan adayların merakla beklediği sonuçlar bugün ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişime açıldı. Peki, sonuc.osym.gov.tr sayfası ile KPSS önlisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 KPSS önlisans puanı ile nereler tercih edilebilir? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 10:05
Kamuya personel olarak atanmak isteyen ön lisans mezunu adaylar, 25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans oturumuna katıldılar. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre sınav sonuçları bugün açıklandı. Puanlarını öğrendikten sonra hangi kurumlara tercih yapabileceklerini merak eden vatandaşlar, tercih edilebilecek listeyi araştırıyor. Kamu kurumları belirli vakitlerde ilanlarını vermeye başlayacaklar. Peki, KPSS önlisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 KPSS önlisans puanı ile nereler tercih edilebilir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN... KPSS ÖN LİSANS PUANI İLE NERELER TERCİH EDİLİR?
Sonuçlar açıklandıktan sonra kamu kurumları tarafından personel alımı ilanları belirlenen tarihlerde yayımlanmaya başlanacak. KPSS sisteminde 124 puan bulunuyor. Bunlardan P3 (lisans), P93 (ön lisans) ve P94 (lise) puanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu puanlar KPSS B Grubu'nda yer alıyor ve B Grubu alımlarda kullanılıyor.
P93 puanı ile başvurulabilecek kurumlardan bazıları şu şekilde:
Sözleşmeli Personel Alımları (4/B, Belediye, Diğer Sözleşme Türleri)
Askeri Kurumların Personel Alımları (Kadrolu veya Sözleşmeli)
Diyanet İşleri Başkanlığı Alımları (Kadrolu veya Sözleşmeli)
Emniyet Genel Müdürlüğü Alımları (Kadrolu)
SYDV Alımları ( İş sözleşmesi imzalanır)
Orman Genel Müdürlüğü muhafaza memurluğu