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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS önlisans branş bazında sıralamalar listesi: 2020 KPSS önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans branş bazında sıralamalar listesi: 2020 KPSS önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?
KPSS önlisans branş bazında sıralamalar listesi, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren branş bazında sıralamalar listesini merak eden önlisans adayları, ÖSYM'den yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2020 KPSS önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 11:19
2020 KPSS önlisans branş bazında sıralamalar listesi ne zaman belli olacak? 2020 KPSS önlisans sonuçları bugün saat 10.00'da erişime açıldı. Puanlarını görüntüleyen adaylar, heyecan içinde branş bazında sıralamalar listesini araştırmaya başladı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KPSS önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS önlisans branş bazında sıralamalar listesi henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından branş bazında sıralamalar listesinin 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Liste yayımlandığında ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntülenebilecek.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."
BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.