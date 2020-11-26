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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS önlisans baraj puanı 2020: KPSS'yi kazanmak için kaç net gerekir? KPSS önlisans puan hesaplama... KPSS önlisans baraj puanı 2020: KPSS'yi kazanmak için kaç net gerekir? KPSS önlisans puan hesaplama...
KPSS önlisans baraj puanı kaç? ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavlarının önlisans oturumu 25 Ekim'de gerçekleştirilmişti. ÖSYM'nin takvimine göre sonuçlar 26 Kasım'da yani bugün erişime açılacak. Sonuçların ardından en çok merak edilenlerden biri de baraj puanı oldu. Peki, 2020 KPSS önlisans baraj puanı var mı? KPSS'yi kazanmak için kaç net puan gerekir? KPSS önlisans puan hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 09:03
KPSS önlisans baraj puanı ve puan hesaplama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kamuya atanma hayali ile 25 Ekim'de önlisans oturumuna katışan adaylar bugün öğrenecekleri sonuçlar öncesinde baraj puanı ve puan hesaplama konusunda araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS baraj puanı var mı? KPSS'yi kazanmak için kaç net puan gerekir? 2020 KPSS önlisans puan hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 KPSS BARAJ PUANI KAÇ?
ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Ön Lisans sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor.
KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklar.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.