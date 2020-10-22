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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri sonuc.osym.gov.tr: KPSS lisans sonuçları sorgulama! 2020 Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçları... sonuc.osym.gov.tr: KPSS lisans sonuçları sorgulama! 2020 Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçları... Son dakika... KPSS sonuçları açıklandı. 2020 KPSS lisans oturumlarına katılan adaylar heyecanla sonuçları bekliyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri/ Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçlarının saat 8.15'te açıklandığını duyurdu. Müjdeli haberin ardından puanlarını merak eden vatandaşlar ÖSYM'nin resmi internet adresine rağbet etmeye ba��ladı. Peki, KPSS lisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçları... Giriş Tarihi: 22.10.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 08:41
Son dakika... KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri/ Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı. Kamuya personel olarak atanmak isteyen adaylar heyecanla sonuçları bekliyordu. ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi ve sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından sonuç sayfası araştırılmaya başlandı. Peki, sonuc.osym.gov.tr ile KPSS lisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçları sorgulama ekranı...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının sonuçları 22 Eylül saat 8.15'te açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.
KPSS LİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN... 2020 KPSS BARAJ PUANI KAÇ?
ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Lisans sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor.
KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklar.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.