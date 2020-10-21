KPSS 2020 lisans sonuçları sorgulama ekranı! ösym.gov.tr üzerinden KPSS sonuçları için nefesler tutuldu...

KPSS LİSANS SONUÇLARI DAHA ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

ÖSYM, bu yıl gerçekleştirdiği bazı sınavların sonuçlarını beklenen tarihten önce açıklamıştı. KPSS lisans sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir. KPSS sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

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