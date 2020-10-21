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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS 2020 lisans sonuçları sorgulama ekranı! ösym.gov.tr üzerinden KPSS sonuçları için nefesler tutuldu... KPSS 2020 lisans sonuçları sorgulama ekranı! ösym.gov.tr üzerinden KPSS sonuçları için nefesler tutuldu...
KPSS 2020 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçların 22 Ekim'de açılması bekleniyordu. Binlerce adayın merakla beklediği KPSS 2020 lisans sonuçları için son dakika açıklaması geldiği anda sistem üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile sonuçlar öğrenilecek. Adaylar gözlerini ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. İşte, KPSS 2020 lisans sonuçları sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 21.10.2020 22:44 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 22:53
KPSS lisans sonuçlarının açıklanması artık an meselesi. ÖSYM sınav takvimi açıklamasında KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmuştu. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ter döken adaylar devlet memuru olmak için açıklanacak sonuçları bekliyor. Adaylar sonuçlar için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Açıklama geldiği anda ösym.gov.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuçları online ortamda öğrenebilecek. İşte, KPSS 2020 lisans sonuçları sorgulama ekranı...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS LİSANS SONUÇLARI DAHA ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?
ÖSYM, bu yıl gerçekleştirdiği bazı sınavların sonuçlarını beklenen tarihten önce açıklamıştı. KPSS lisans sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir. KPSS sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.
KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ KPSS SONUÇLARI İÇİN İSTENİLEN BİLGİLER
ÖSYM'nin gerçekleştirdiği tüm sınavın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyuruluyor. KPSS lisans sınavına katılım gösteren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
KPSS LİSANS PUAN HESAPLAMA
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.