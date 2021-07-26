sonuc.meb.gov.tr LGS 2021: LGS tercih sonuçları açıklandı mı son dakika? LGS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek?

LGS tercih sonuçları açıklandı mı son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Öğrenciler ve veliler ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. LGS tercih sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu. 26 Temmuz tarihinin gelmesiyle beraber LGS tercih sonuçlarına, MEB ile e-Okul sistemi üzerinden ulaşılabilecek. İşte, LGS sonuçları açıklandı mı son dakika? LGS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek?