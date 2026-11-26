Dünyadaki savaş, acı çeken insanlar veya susuzluk gibi problemlerin bu mecralarda gösterilmediğinin altını çizen Psikolog Şehadet Ekmen, "Hiçbir şekilde vermez. Tamamen hayattan zevk alma, şan şöhret, 'çok para kazan' mesajlarına ulaşan videolar veriyorlar. Peki sistemi kim kurdu? Sistemi biz kurmuyoruz. Sistem diyor ki; 'Benim istediğimi izleyeceksin. Benim istediklerim arasından 10 seçenek, 100 seçenek birini seç ve onu seçtikten sonra ben sana benzerini yollarım'" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada devam eden ciddi bir "tasarım davası" bulunduğunu da hatırlatan Ekmen, "Biz şu an önemsemesek bile çocuğumuzun beyin yapıları, çocuklarımızın istekleri, arzuları hiç olmaması gereken mecralara veriliyor ve sonsuz kaydırma ile beraber çocuklarımızı bağımlı hale getiriyorlar. Bu şu an hatta kişiler değil, tasarım davasının içinde. Yani 'Nasıl bir tasarım yaptınız ki siz, çocuklar ve yetişkinler bağımlı oluyorlar ve öyle ki artık insanı insan yapan özelliklerini bile kaybetmeye başlıyorlar?'" sözleriyle aktardı.

ÇOCUKLAR EKRAN BAĞIMLILIĞINDAN NASIL KURTARILIR? A Haber muhabiri Kübra Tepeci'nin, anne babaların çocukları sosyal medya bağımlılığından kurtarmak için nelere dikkat etmesi gerektiğini ve bağımlı yetişkinler için tavsiyelerini sorması üzerine konuşan Psikolog Şehadet Ekmen, ebeveynlere sürekli yüklenilmemesi gerektiğini belirtti. Anne babaların yaşadığı çaresizliğe değinen Ekmen, "Hatta anne babalar şunu diyor; 'Çocuğumun iradesi yok, benim çocuğum tembel zaten, benim çocuğum çalışmıyor, elinde sosyal medyadan çıkmıyor.' Bakın karşıda sizin beyninizin yapısını çok iyi bilen muazzam bir sistem var. Yetişkinler olarak biz bununla savaşamıyoruz bile, kendimizi durduramıyoruz. Bunu çocuklar nasıl yapsınlar?" ifadelerini kullandı.

Bu durumun tamamen sıfırlanamayacağını veya hiçbir zaman olmayacağının söylenemeyeceğini ancak sistemleştirilebileceğini belirten Ekmen, "Birincisi çocuklara disiplin kazandırmak. Spordur, belli faaliyetlerdir; çocuk öz disiplinini bir öğrenmesi gerekiyor. İkincisi çocuğun canı sıkılsın, izin verin canı sıkılsın. Yaratıcı olanlar, bir hayatta yeni bir sistem kuranlar önce canları çok sıkılmıştır, ondan sonra bir şey üretiyorlar. Ama çocuklarımızın biz beyin yapısını tanımadığımız insanların eline verdiğimiz zaman sadece çocuğumuzu tüketiyorlar, başka bir şey yapmıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.