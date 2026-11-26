İki çocuğun öldüğü yangında miras anlaşmazlığı detayı! Babadan kan donduran iddia: "Bu binayı yakarım" demiş
İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki kuzenin hayatını kaybettiği yangına ilişkin konuşan Ömer Ege'nin babası Şenol Özyurt, komşulardan duyduğu iddiayı kan donduran sözlerle anlattı. Özyurt, binada yaşayan bir kişinin miras anlaşmazlığı nedeniyle "Ben bu binayı yakarım" dediğini söyledi. İşte detaylar...
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 19 Kasım'da çıkan yangında futbolcu Ömer Ege Özyurt ile 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt hayatını kaybetti.
Ömer Ege'nin babası Şenol Özyurt, bir bina sakininin miras anlaşmazlığı nedeniyle birkaç kez "Ben bu binayı yakarım" dediğini komşulardan duyduğunu söyledi. Özyurt, dumandan etkilenen Ela'nın servise alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, "Allah bize Ela'yı bağışladı" dedi.
Hatırlanacağı üzere, 19 Kasım gecesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında bulunan dairede yangın çıktı. O sırada dairede ve apartmanda bulunan futbolcu Ömer Ege Özyurt (12) ile kuzeni Defne Özyurt (6) dahil toplam 6 kişi dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. İki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, pazartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Ömer Ege'nin ardından kuzeni Defne Özyurt da beş gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Hayatını kaybeden çocukların yakınları, evin önünde toplanarak taziyeleri kabul etti. Öte yandan dumandan etkilenen Ela Özyurt'un tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıktığı dairede oturan ve ısıtıcıyı açık unuttuğu iddia edilen Günay F. ise tutuklandı.