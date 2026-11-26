Yaşadıkları olayla ilgili konuşan Ömer Ege'nin babası ve Defne Özyurt'un amcası Şenol Özyurt, "Olay 19 Kasım gecesi yaşandı. İki sokak ileride benim evim var. Burası babamın aile binası. Binanın birinci katında yangın çıkıyor. Ateş kendiliğinden büyüyor. Ardından dairede tek başına yaşayan bir vatandaş, 'Yangın var' diyerek kapıyı açıp dışarı çıkıyor. O sırada camlar patlıyor. Lodos da olduğu için binanın içerisinde duman yoğunlaşıyor ve merdivenlerden en üst kata kadar yükseliyor. İçerideki yeğenlerimiz anne ve babalarını arıyor.

Yeğenlerimiz o sırada dış kapıyı açıyor. Kapı büyük bir şiddetle Ömer Ege'nin başına çarpıyor ve Ömer Ege kapıya yığılıyor. Yeğenlerimden biri o sırada yatak odasında uyuyor. Diğeri de belki biraz daha oksijen bulunan bir alanda kilitlenmiş bir şekilde kalıyor. Sonra itfaiyeye haber veriyorlar. Bana da kızım yangın olduğunu söyleyerek telefon etti. Geldiğimde itfaiye ekipleri yeni içeri girmişti. O sırada kardeşim Soner Özyurt, yan binanın çatı katına çıktı. Kendi çatısına geçti ve bir kat aşağı atlayarak yatak odasında uyuyan kızını aldı. İtfaiyeciler de o sırada içeri girdi ve tahliye çalışmalarına başladı" dedi.

"AMBULANSA ÇOCUĞUMU KENDİ ELLERİMLE KOYDUM" Şenol Özyurt, "Biz buradan ayrıldıktan sonra itfaiyeciler soğutma çalışmalarına başladı. Çocuğumu ambulansa kendi ellerimle koydum. 'Allah senin yolunu açık etsin' dedim. Defne'yi de ambulansa koydum ve ona da aynısını söyledim. Diğer yeğenim Ela geldi. Ona da 'Kalacaksın kızım' dedim. Ambulanslar buradan yaklaşık 30-40 dakika boyunca hareket edemedi. Sonra yola çıktık. Sirenler çalmasına rağmen önleri açık olan araçlar, sırf trafik cezası yememek için kırmızı ışıkta ambulanslara yol vermedi. Hastaneye vardık. Çocukların hepsi acile alındı. Tıbbi müdahaleleri yapıldı ve servise alındılar. Servis doktoru, çocukların durumu nedeniyle, 'Ben de bir anneyim. Ömrümde acile inmedim ama bugün indim' diyerek gözyaşları içinde bize bunu anlattı. Bizi çok duygulandırdı. Sonrasında Ömer Ege'nin durumu ağırdı. Defne'nin durumu biraz daha iyiydi. Maşallah, bizim Ela'mız direndi. Onda beyin hasarı oluşmamıştı. Kalp çalışmasında da fazla düzensizlik yoktu. Daha sonra Ömer Ege'nin hayatını kaybettiği haberi verildi. Adli Tıp süreçleri başladı" dedi.

Şenol Özyurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu binada yaşayan kişinin kendi mirasıyla ilgili paylaşım konusunda sıkıntıları var. Miras paylaşımıyla ilgili sorunlar nedeniyle 'Ben bu binayı yakarım' diye birkaç kez söylemlerde bulunmuş. Bunu komşular da duymuş.