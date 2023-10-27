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Haberler Galeri Son seçim anketi yayınlandı! 2024 yerel seçimleri öncesi çarpıcı sonuçlar! İstanbul ve Ankara'yı kim kazanacak? İşte partilere göre son durum...

Son seçim anketi yayınlandı! 2024 yerel seçimleri öncesi çarpıcı sonuçlar! İstanbul ve Ankara'yı kim kazanacak? İşte partilere göre son durum...

14 ve 28 Mayıs seçimleri geriden kalırken artık Türkiye Mart 2024'de yapılacak yerel seçimlere odaklandı. Partiler adaylarını belirlemek için çalışmalarına başlarken, anket çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yapılan son anket çalışmasına köşesinde her verirken partilerin oy oranları da belli oldu. İşte 2024 yerel seçimleri için yapılan en güncel ve kapsamlı anket...

Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:23
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Son seçim anketi yayınlandı! 2024 yerel seçimleri öncesi çarpıcı sonuçlar! İstanbul ve Ankara’yı kim kazanacak? İşte partilere göre son durum...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası artık tüm gözler 2024 yerel seçimlerine dönerken partiler seçimlere yönelik hazırlıklarına başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son seçim anketi yayınlandı! 2024 yerel seçimleri öncesi çarpıcı sonuçlar! İstanbul ve Ankara’yı kim kazanacak? İşte partilere göre son durum...

İl ve ilçelerde adaylar yavaş yavaş belirlenirken diğer yandan da seçim anketleri hız kazandı.

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Son seçim anketi yayınlandı! 2024 yerel seçimleri öncesi çarpıcı sonuçlar! İstanbul ve Ankara’yı kim kazanacak? İşte partilere göre son durum...

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi 2024 yerel seçimleri öncesi Areda-Survey tarafından yapılan anket çalışmalarının sonuçlarını köşe yazısında paylaştı.

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Son seçim anketi yayınlandı! 2024 yerel seçimleri öncesi çarpıcı sonuçlar! İstanbul ve Ankara’yı kim kazanacak? İşte partilere göre son durum...

İşte partilere göre oy oranları...

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Son seçim anketi yayınlandı! 2024 yerel seçimleri öncesi çarpıcı sonuçlar! İstanbul ve Ankara’yı kim kazanacak? İşte partilere göre son durum...

İMAMOĞLU GİDİYOR MU?

Yerel seçimlerde tüm gözler İstanbul'da olacak. CHP'de dahi konumu tartışmalı olan Ekrem İmamoğlu kazanacak mı kaybedecek mi? İYİ Parti ve HEDEP İstanbul'da aday çıkaracak mı? Tabii en önemli soru AK Parti'nin adayı kim olacak? Bu soruların cevabı seçimin kaderini belirleyecek. Ama bu belirsizliklere rağmen anketten çıkan İstanbul sonuçları Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kaybedebileceğini gösteriyor.