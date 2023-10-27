Son seçim anketi yayınlandı! 2024 yerel seçimleri öncesi çarpıcı sonuçlar! İstanbul ve Ankara'yı kim kazanacak? İşte partilere göre son durum...

14 ve 28 Mayıs seçimleri geriden kalırken artık Türkiye Mart 2024'de yapılacak yerel seçimlere odaklandı. Partiler adaylarını belirlemek için çalışmalarına başlarken, anket çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yapılan son anket çalışmasına köşesinde her verirken partilerin oy oranları da belli oldu. İşte 2024 yerel seçimleri için yapılan en güncel ve kapsamlı anket...