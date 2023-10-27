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Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...

İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 44 ilde bulunan belediye şirketleri ve belediyeler bünyesine, KPSS şartı aranmadan işçi ve personel alımı başladı. Bu iş fırsatları, kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmında yayınlandı. İşte İŞKUR yeni iş ilanları ve başvuru şartları!

Giriş Tarihi: 27.10.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 08:40
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Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...

İş arayanlara müjde! İŞKUR detayları duyurdu! İŞKUR'un koordinasyonuyla birçok belediye ve belediye şirketi, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) şartı olmadan çeşitli kadrolarda işçi alımı yapıyor. Bu alımlar arasında zabıta memuru, sekreter, beden işçisi, büro personeli, temizlik personeli, hizmetli, güvenlik görevlisi, şoför, tekniker, teknisyen ve daha pek çok kadro bulunuyor. İşte, başvurular hakkında detaylar...

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Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...

44 İlde Belediyeler ve Şirketler KPSS Şartsız İşçi ve Personel Alımı İlanları Yayınlandı!

İŞKUR tarafından yapılan önemli bir açıklamaya göre, 44 ilde faaliyet gösteren belediyeler ve belediye şirketleri bünyesine KPSS şartı aranmadan işçi ve personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Bu haber, iş arayanlar için büyük bir istihdam fırsatı sunuyor.

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Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...

İŞKUR YENİ İŞ İLANLARI 2023

Aşağıdaki tüm ilanlar hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

➡ İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.

➡ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

➡ İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri

➡ İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri

➡ Samsun Cnk Kültür İnş.

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Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...

➡ Denizli Büyükşehir Belediyesi

➡ Kayseri Kay-Tur

➡ İstanbul Hamidiye Kaynak Suları

➡ İstanbul Beylikdüzü Belediyesi

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Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...

➡ İstanbul Küçükçekmece

➡ İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası

➡ Kocaeli Güzide Sosyal Hizmetler Gıda

➡ Bursa Mudaş

➡ İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

➡ İstanbul Fatih Belediyesi