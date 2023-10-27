27 Ekim 2023, Cuma
Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...
İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 44 ilde bulunan belediye şirketleri ve belediyeler bünyesine, KPSS şartı aranmadan işçi ve personel alımı başladı. Bu iş fırsatları, kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmında yayınlandı. İşte İŞKUR yeni iş ilanları ve başvuru şartları!
Giriş Tarihi: 27.10.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 08:40
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