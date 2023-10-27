Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...

44 İlde Belediyeler ve Şirketler KPSS Şartsız İşçi ve Personel Alımı İlanları Yayınlandı!

İŞKUR tarafından yapılan önemli bir açıklamaya göre, 44 ilde faaliyet gösteren belediyeler ve belediye şirketleri bünyesine KPSS şartı aranmadan işçi ve personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Bu haber, iş arayanlar için büyük bir istihdam fırsatı sunuyor.