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Son günler! YKS tercihleri nasıl yapılır 2020? Tercih sıralaması nasıl yapılır YKS? ÖSYM üniversite kodları...
YKS tercihleri nasıl yapılır 2020? ÖSYM AİS üzerinden yapılacak tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek. Adaylar YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre işlem yapabilecek. Milyonlarca öğrenci hatalı işlem yapmamak için tercih nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır 2020? Tercih sıralaması nasıl yapılır YKS? ÖSYM üniversite kodları...
Giriş Tarihi: 08.08.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 14:45
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