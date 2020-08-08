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Haberler Galeri Son günler! YKS tercihleri nasıl yapılır 2020? Tercih sıralaması nasıl yapılır YKS? ÖSYM üniversite kodları...

Son günler! YKS tercihleri nasıl yapılır 2020? Tercih sıralaması nasıl yapılır YKS? ÖSYM üniversite kodları...

YKS tercihleri nasıl yapılır 2020? ÖSYM AİS üzerinden yapılacak tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek. Adaylar YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre işlem yapabilecek. Milyonlarca öğrenci hatalı işlem yapmamak için tercih nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır 2020? Tercih sıralaması nasıl yapılır YKS? ÖSYM üniversite kodları...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 14:45
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Son günler! YKS tercihleri nasıl yapılır 2020? Tercih sıralaması nasıl yapılır YKS? ÖSYM üniversite kodları...

YKS tercihleri nasıl yapılır 2020? Tercih sıralaması nasıl yapılır YKS? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS 2020 tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından başvurular hız kazanıyor. Adaylar 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemleri ÖSYM üzerinden TC Kimlik ve şifreleriyle yapabilecek. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır 2020? Tercih sıralaması nasıl yapılır YKS? ÖSYM üniversite kodları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son günler! YKS tercihleri nasıl yapılır 2020? Tercih sıralaması nasıl yapılır YKS? ÖSYM üniversite kodları...

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında da tercihlerini yapacak.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI- TIKLAYINIZ

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Son günler! YKS tercihleri nasıl yapılır 2020? Tercih sıralaması nasıl yapılır YKS? ÖSYM üniversite kodları...

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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Son günler! YKS tercihleri nasıl yapılır 2020? Tercih sıralaması nasıl yapılır YKS? ÖSYM üniversite kodları...

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

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Son günler! YKS tercihleri nasıl yapılır 2020? Tercih sıralaması nasıl yapılır YKS? ÖSYM üniversite kodları...

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.