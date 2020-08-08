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Haberler Galeri Son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS üniversite yerleştirme sonuç tarihi...

Son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS üniversite yerleştirme sonuç tarihi...

YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin ter döktüğü YKS sonrası tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversite hayali kuran öğrenciler belirtilen tarihler arasında 24 tercih yapabilecek. Adaylar https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC Kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak tercih işlemlerini tamamlayacak. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS üniversite yerleştirme sonuç tarihi...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 15:20
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Son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS üniversite yerleştirme sonuç tarihi...

YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite hayali kuran öğrenciler, tercih işlemlerini yapmaya devam ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı YKS tercih kılavuzunda adayların tercih yapabilecekleri üniversitelerin kodları yer alıyor. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS üniversite yerleştirme sonuç tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS üniversite yerleştirme sonuç tarihi...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını henüz duyurmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak.

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Son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS üniversite yerleştirme sonuç tarihi...

YKS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

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Son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS üniversite yerleştirme sonuç tarihi...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

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Son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS üniversite yerleştirme sonuç tarihi...

YKS'DE TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

ÖSYM tarafından yapılan 2020-YKS'de adayların tercihleri alınmaya başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. Adayların YKS tercihlerinde 24 tercih yapma hakkı bulunmakta.