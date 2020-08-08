Son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS üniversite yerleştirme sonuç tarihi...

YKS'DE TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

ÖSYM tarafından yapılan 2020-YKS'de adayların tercihleri alınmaya başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. Adayların YKS tercihlerinde 24 tercih yapma hakkı bulunmakta.