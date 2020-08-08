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Son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS üniversite yerleştirme sonuç tarihi...
YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin ter döktüğü YKS sonrası tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversite hayali kuran öğrenciler belirtilen tarihler arasında 24 tercih yapabilecek. Adaylar https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC Kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak tercih işlemlerini tamamlayacak. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS üniversite yerleştirme sonuç tarihi...
Giriş Tarihi: 08.08.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 15:20
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