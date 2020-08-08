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DGS taban puanları 2020! DGS kaç net kaç puan yapar? Anestezi, kimya teknolojisi, fizyoterapi...
DGS taban puanları 2020 ÖSYM için geri sayım sürerken adaylara saat uyarısı geldi. Önlisans ve açıköğretim mezunları öğrenim hayatlarını dört yıllık lisans olarak tamamlamak için girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos Pazar günü yapılacak. Saat 10:15'te başlayacak sınav 150 dakika sürecek. Peki, DGS kaç net kaç puan yapar? Anestezi, kimya teknolojisi, fizyoterapi...
Giriş Tarihi: 08.08.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 13:37
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