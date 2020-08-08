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Haberler Galeri DGS taban puanları 2020! DGS kaç net kaç puan yapar? Anestezi, kimya teknolojisi, fizyoterapi...

DGS taban puanları 2020! DGS kaç net kaç puan yapar? Anestezi, kimya teknolojisi, fizyoterapi...

DGS taban puanları 2020 ÖSYM için geri sayım sürerken adaylara saat uyarısı geldi. Önlisans ve açıköğretim mezunları öğrenim hayatlarını dört yıllık lisans olarak tamamlamak için girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos Pazar günü yapılacak. Saat 10:15'te başlayacak sınav 150 dakika sürecek. Peki, DGS kaç net kaç puan yapar? Anestezi, kimya teknolojisi, fizyoterapi...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 13:37
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DGS taban puanları 2020! DGS kaç net kaç puan yapar? Anestezi, kimya teknolojisi, fizyoterapi...

DGS taban puanları 2020 belli oldu mu? DGS kaç net kaç puan yapar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adayların 2 yıllık önlisans mezunlarının 4 yıllık lisans programlarını geçerek diploma almalarını sağlayan sınavdır. ÖSYM bu yıl DGS sınavına 389 bin 308 adayın başvurduğunu duyurduğu 2020 DGS sınavı 9 Ağustos Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Peki, DGS kaç net kaç puan yapar? Anestezi, kimya teknolojisi, fizyoterapi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS taban puanları 2020! DGS kaç net kaç puan yapar? Anestezi, kimya teknolojisi, fizyoterapi...

DGS puanı kaç?

DGS Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)sıralama 6 taban puan 365,55704

DGS Orta Doğu Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)sıralama11 taban puan 358,08602

DGS İstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)sıralama 25 taban puan 350,78544

DGS İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (Burslu) sıralama 82 taban puan 338,94213

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DGS taban puanları 2020! DGS kaç net kaç puan yapar? Anestezi, kimya teknolojisi, fizyoterapi...

DGS Hacettepe ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) sıralama 90 taban puan 337,71132

DGS Galatasaray ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği sıralama 93 taban puan 337,63128

DGS Bahçeşehir ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) sıralama 109 taban puan 335,91909

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DGS taban puanları 2020! DGS kaç net kaç puan yapar? Anestezi, kimya teknolojisi, fizyoterapi...

DGS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

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DGS taban puanları 2020! DGS kaç net kaç puan yapar? Anestezi, kimya teknolojisi, fizyoterapi...

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.