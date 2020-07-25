Meteoroloji son dakika açıkladı! Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak?

Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Kurban kesimi yapacak ve tatile çıkmayı düşünen vatandaşlar bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram ile ilgili hava durumu tahmini paylaştı. Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...