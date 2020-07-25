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Haberler Galeri Meteoroloji son dakika açıkladı! Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji son dakika açıkladı! Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak?

Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Kurban kesimi yapacak ve tatile çıkmayı düşünen vatandaşlar bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram ile ilgili hava durumu tahmini paylaştı. Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 20:20 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 20:26
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Meteoroloji son dakika açıkladı! Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji son dakika açıkladı! Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak?

Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramda 4 günlük resmi tatili fırsat bilenler deniz kenarlarına kaçmanın planlarını yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban bayramı öncesi hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meteoroloji son dakika açıkladı! Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji son dakika açıkladı! Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak?

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nda tatil planları yapan ya da sevdiklerine ziyaret etme planları yapan vatandaşlar için hava durumu büyük önem arz etmektedir. Kurban Bayramı'na ait hava durumu bayrama bir kaç gün kala belli olmaktadır.

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Meteoroloji son dakika açıkladı! Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji son dakika açıkladı! Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak?

2020 Yılı Kurban Bayramı'na ait en güncel hava durumu tahminlerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Yayınladığımız tüm veriler Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden edindiğimiz veriler ile güncellenecektir.

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Meteoroloji son dakika açıkladı! Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji son dakika açıkladı! Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak?

Henüz Kurban Bayramı hava durumuna ilişkin bilgiler açıklanmamasına rağmen bir tahmin yapacak olursak Temmuz ve Ağustos ayları yılın en sıcak iki ayıdır. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda yağış ve soğuk hava olma ihtimali çok düşüktür.

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Meteoroloji son dakika açıkladı! Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji son dakika açıkladı! Kurban bayramında hava nasıl olacak 2020? Bu bayramda hava nasıl olacak?

2020 Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi