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Son günler... DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman bitiyor?
DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 25 Eylül'de başlayan DGS tercihlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Başvurularını yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Henüz başvuru yapamayanlar ise tercihlerin hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Peki, 2020 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.09.2020 13:20Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 13:33