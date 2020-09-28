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Haberler Galeri Son günler... DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman bitiyor?

Son günler... DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman bitiyor?

DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 25 Eylül'de başlayan DGS tercihlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Başvurularını yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Henüz başvuru yapamayanlar ise tercihlerin hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Peki, 2020 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 13:33
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Son günler... DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman bitiyor?

DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler 2020 DGS yerleştirme sonuçlarına kilitlendi. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, tercihler 25 Eylül'de başladı. Tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih yapan adaylar, yerleştirmelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son günler... DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman bitiyor?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

25 Eylül'de başlayan tercih işlemleri, 2 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. DGS tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

DGS TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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Son günler... DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman bitiyor?

DGS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR

Dikey geçiş yapılacak lisans bölümleri ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte belli oldu. Aşağıdaki linklere tıklayarak, merkezi yerleştirme ile geçiş yapılacak bölümler ile ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılacak lisans programlarına erişebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR (MERKEZİ YERLEŞTİRME)

DGS TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR (ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE)

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Son günler... DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman bitiyor?

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2020-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2020-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

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Son günler... DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman bitiyor?

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler.Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.