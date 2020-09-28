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Türk SİHA'ları destan yazdı! Ermenistan'a ağır darbe...

Son dakika haberine göre; Libya ve Suriye'de savaşın dengesini değiştiren Türk SİHA'ları, Azerbaycan'a alçak saldırıda bulunan Ermenistan'a da ağır darbeler verdi.

Giriş Tarihi: 28.09.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 13:40
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Türk SİHA'ları destan yazdı! Ermenistan'a ağır darbe...

SİHA'lar konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor. Yeni nesil savaş teknolojilerinden birisi olan İnsansız Hava Araçları arasında yer alan SİHA'lar yerli ve milli olması nedeniyle büyük önem arz ediyor.

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Türk SİHA'ları destan yazdı! Ermenistan'a ağır darbe...

Ülkemizde Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı SİHA'lar operasyonel faaliyetlerde aktif olarak kullanılmaktadır.

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Türk SİHA'ları destan yazdı! Ermenistan'a ağır darbe...

BAYRAKTAR TB2

Şu anda TSK'da aktif bir şekilde kullanılan Bayraktar TB2 de Baykar tarafından üretiliyor. 27 saat 3 dakika havada kalabilen TB2 27 bin feet'e kadar da çıkabiliyor. Keşif, istihbarat görevleri için aktif kullanılıyor. TSK, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından bu yana envanter listesinde.

Tam otomatik seyir ve rota takibi yapabilen TB2 yerden de kontrol edilebiliyor. Lityum batarya ile çalışıyor. 55 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.

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Türk SİHA'ları destan yazdı! Ermenistan'a ağır darbe...

Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutar.

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Türk SİHA'ları destan yazdı! Ermenistan'a ağır darbe...

BAYRAKTAR AKINCI

Ve geldik en etkili SİHA'larımızdan Akıncı'ya. Yine Baykar tarafından üretilen Akıncı gelişmiş özelikleri ile ön plana çıkıyor. Kanat genişliği 20 metre olan Akıncı kendisine özgü geliştirilen yapay zeka sistemi ile çalışmaktadır. Şu an aktif görevde olan pek çok savaş uçağının özelliğini de bünyesinde barındıracak.