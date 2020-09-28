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28 Eylül 2020, Pazartesi
Haberler Galeri Türk SİHA'ları destan yazdı! Ermenistan'a ağır darbe...
Türk SİHA'ları destan yazdı! Ermenistan'a ağır darbe...
Son dakika haberine göre; Libya ve Suriye'de savaşın dengesini değiştiren Türk SİHA'ları, Azerbaycan'a alçak saldırıda bulunan Ermenistan'a da ağır darbeler verdi.
Giriş Tarihi: 28.09.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 13:40