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Dünyanın en büyük Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali! Teknoloji tutkunları TEKNOFEST'te buluştu
Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020, dolu dolu geçen etkinliklerle tamamlandı. Festivali dört gün boyunca başta Başkan Erdoğan olmak üzere çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili ziyaret etti. Yerli ve milli yazılım kartının tanıtıldığı festivalde önemli teknolojik gelişmeler aktarıldı, yarışmalar ve uçuş gösterileri gibi etkinlikler düzenlendi.
Giriş Tarihi: 28.09.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 12:43
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