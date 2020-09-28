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Haberler Galeri Dünyanın en büyük Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali! Teknoloji tutkunları TEKNOFEST'te buluştu

Dünyanın en büyük Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali! Teknoloji tutkunları TEKNOFEST'te buluştu

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020, dolu dolu geçen etkinliklerle tamamlandı. Festivali dört gün boyunca başta Başkan Erdoğan olmak üzere çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili ziyaret etti. Yerli ve milli yazılım kartının tanıtıldığı festivalde önemli teknolojik gelişmeler aktarıldı, yarışmalar ve uçuş gösterileri gibi etkinlikler düzenlendi.

Giriş Tarihi: 28.09.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 12:43
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Dünyanın en büyük Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali! Teknoloji tutkunları TEKNOFEST'te buluştu

"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan ve Türk insanının teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

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Dünyanın en büyük Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali! Teknoloji tutkunları TEKNOFEST'te buluştu

Gaziantep'te 24-27 Eylül tarihlerinde çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan festivalde, 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 binin üzerinde gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarıştı.

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Dünyanın en büyük Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali! Teknoloji tutkunları TEKNOFEST'te buluştu

ETKİNLİKLER ÇOK ÖNCEDEN BAŞLADI
TEKNOFEST etkinliklerinin gösterileri 4 güne sığsa da aslında bu süreçteki etkinlikler uzun bir zaman diliminin yansıması oldu.

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Dünyanın en büyük Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali! Teknoloji tutkunları TEKNOFEST'te buluştu

1 Eylül itibarıyla Tuz Gölü'nde Roket Yarışması ve Kocaeli'de Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması ile başlayan heyecan, Robotaksi Binek Otonom Yarışması ile Bilişim Vadisi'nde, İnsansız Hava Aracı Yarışması ile Alleben Göleti'nde, Model Uydu Yarışması ile Tuz Gölü'nde, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ile Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda, İnsanlık Yararına Teknoloji, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Biyoteknoloji İnovasyon, Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Uçan Araba Tasarım, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi ve Sürü İHA Simülasyon Yarışmaları ile Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde, Hack Zeugma, Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması ve ISIF20 ile çevrimiçi platformda olmak üzere 21 farklı kategorideki teknoloji yarışmaları ile 27 Eylül'e kadar devam etti.

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Dünyanın en büyük Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali! Teknoloji tutkunları TEKNOFEST'te buluştu

"Türkiye'nin en hızlıları"nın sahne aldığı Türkiye Drone Şampiyonası da 24-27 Eylül tarihlerinde doğal güzelliği ve tarihi özellikleriyle bir kültür mirası olan Gaziantep'teki Rumkale'de gerçekleştirildi.