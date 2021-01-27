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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden 1 Mart'ta mı açılacak? Ağzından kaçırdı... Son dakika: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden 1 Mart'ta mı açılacak? Ağzından kaçırdı...
Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Uzun süredir kapalı olan mekanlar için yeni talepler gündeme geliyor. Başkan Erdoğan, vaka sayısının durumuna göre kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. İşte, kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden 1 Mart'ta mı açılacak? Ağzından kaçırdı...
Giriş Tarihi: 27.01.2021 19:25 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 19:25
Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden 1 Mart'ta mı açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mekanların çalışma düzeni değiştirilmişti. Kafeler paket servis ve gel al hizmeti vermeye devam ediyor. Ancak son günlerde vaka sayılarında yaşanan azalma sonrasında gözler mekanlar için alınacak kararlara çevrildi. Başkan Erdoğan'dan kafelerin açılma tarihi hakkında açıklama gelirken gözler Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden 1 Mart'ta mı açılacak? Ağzından kaçırdı...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Koronavirüs vaka sayısındaki ciddi düşüşe bağlı olarak, kafelerin, lokantaların ve restoranların yeniden açılma konusu da gündeme geldi. Konuya yönelik beklenti bir hayli artınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nı işaret ederken kritik değerlendirmelerde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Vakalardaki azalma eğilimi sonrasında gündeme gelen "Restoranlar ne zaman açılacak?" sorusu ise Cuma namazı çıkışında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan bu soruya "Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu Kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız" sözleriyle yanıt verdi.
KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?
Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 15 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil.
5 MADDEDE RESTORANLAR NASIL AÇILSIN
Kafeler ve restoranlar için açılıp açılmama kararı Kabine Toplantısında alınacak. Yeme-içme sektörü de yaşanan bu durumun ardından açılmak için çağrıda bulundu. Biz de yeme-içme sektörünün temsilcileri ile restoranların nasıl açılması gerektiğini, alınabilecek önlemleri konuştuk. Sektör temsilcileri özellikle 5 konuya dikkat çekti.