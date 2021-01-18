Son gelişmeler: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021'de kısıtlamalar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, vakaların belirli sayının altına düştüğünde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Yeni haftanın ilk gününde en çok merak edilenlerden biri de, yeni toplantının hangi tarihte yapılacağı oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021'de kısıtlamalar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 14:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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