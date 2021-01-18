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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son gelişmeler: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021'de kısıtlamalar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek? Son gelişmeler: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021'de kısıtlamalar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, vakaların belirli sayının altına düştüğünde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Yeni haftanın ilk gününde en çok merak edilenlerden biri de, yeni toplantının hangi tarihte yapılacağı oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021'de kısıtlamalar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 18.01.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 14:32
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı ne zaman? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarında ciddi oranda düşüş yaşandı. Yeni yıl ile birlikte kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı araştırılıyordu. Son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Yeni haftanın ilk gününde Kabine toplantısı tarihi merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021'de kısıtlamalar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Toplantının yarın ya da çarşamba günü yapılması öngörülüyor. Kesin tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vakaların belirli sayının altına düştüğünde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu. Kısıtlamaların biteceği tarih de henüz bilinmiyor. Kabine toplantısının ardından kısıtlama ile ilgili açıklama gelmesi bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.
KOVİD-19 AŞISI YAPTIRAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 700 BİNİ GEÇTİ
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanması sürdürülüyor.
Aşılamanın dördüncü gününde 700 binden fazla sağlık çalışanı Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.
Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 130 aşı uygulama odasında sağlık görevlileri aşılanıyor.