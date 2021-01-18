MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar kademeli açılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bu hafta yarıyıl tatiline çıkacak olan öğrenciler bazı soruları araştırmaya başladılar. Pandemi nedeniyle online eğitim sistemine geçen öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. Konu hakkında merka edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar kademeli olarak açılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 12:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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