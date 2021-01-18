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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar kademeli açılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise... MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar kademeli açılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise... Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bu hafta yarıyıl tatiline çıkacak olan öğrenciler bazı soruları araştırmaya başladılar. Pandemi nedeniyle online eğitim sistemine geçen öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. Konu hakkında merka edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar kademeli olarak açılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 18.01.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 12:43
15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Milyonlarca öğrenci 25 Ocak'ta yarıyıl tatiline başlayacak ve ara tatil ile birlikte toplam da 21 gün tatil yapacak. İkinci dönem ise 15 Şubat'ta başlayacak. En çok merak edilenlerden biri de, 15 Şubat tarihinde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı oldu. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, konu hakkında detayları araştırıyor. Bakan Ziya Selçuk, son gelişmeleri aktardı. Peki, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar kademeli açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Uzaktan eğitimde imkanları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. 15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz." KADEMELİ OLARAK HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yaptığı açıklamada,
"(Yüz yüze eğitim) Hangi sınıfların ne şekilde nasıl açılacağına dair 15 Şubat'tan yaklaşık 2 hafta-10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar." dedi. KARNELER NASIL VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.
MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.
Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi.
İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.