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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son dakika... Yasaklar hangi illerde kalkacak? Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler alındı. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vaka sayısında görülen düşüş sonrası kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklandı. En çok merak edilenlerden biri de, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamaları oldu. Peki, yasaklar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 18.01.2021 15:13
Son dakika... 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamalar ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, vaka sayısında ciddi oranda düşüş yaşanmaya başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Peki, yasaklar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kademeli olarak kaldırılacak kısıtlamaların detayları henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından yasakların hangi illerde kalkacağı belli olacak. Konu hakkında detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Söz konusu kısıtlamaların biteceği tarih de henüz belli olmadı. Kabine toplantısında kısıtlamaların yeniden görüşülmesi bekleniyor.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
20 YAŞ ALTI HAFTA SONU DIŞARI ÇIKABİLECEK Mİ?
20 yaş ve altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Kısıtlama hafta sonu da dahil olacak.