Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Yasaklar hangi illerde kalkacak? Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler alındı. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vaka sayısında görülen düşüş sonrası kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklandı. En çok merak edilenlerden biri de, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamaları oldu. Peki, yasaklar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 15:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL