1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye'nin gurur projesinde adım adım sona doğru!

Gemiyle getirilecek mega tabliye bloku, ana halatlar üzerine geçen günlerde montajı yapılan kaldırma vinci ile yukarı kaldırılarak konulacak. Tabliye bloklarının montajında, Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç de kullanılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden araçların geçeceği yolu; her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloku oluşturacak.