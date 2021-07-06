06 Temmuz 2021, Salı
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1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye'nin gurur projesinde adım adım sona doğru!
1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesi | Türkiye'nin dev projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajı başladı.
Giriş Tarihi: 06.07.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 14:19
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