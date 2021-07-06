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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye'nin gurur projesinde adım adım sona doğru!

1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye'nin gurur projesinde adım adım sona doğru!

1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesi | Türkiye'nin dev projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajı başladı.

Giriş Tarihi: 06.07.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 14:19
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1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye'nin gurur projesinde adım adım sona doğru!

ÇANAKKALE BOĞAZI 6 DAKİKADA GEÇİLEBİLECEK

Köprünün 2 kule arasındaki orta açıklığına ilk mega tabliye blokunun montajı için ise son hazırlıklar yapılıyor. Gemiyle getirilecek mega tabliye blokunun montajı, vinç ile yukarı kaldırılarak yapılacak. 8 ay sonra hizmete açılması planlanan köprü ile Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilebilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye'nin gurur projesinde adım adım sona doğru!

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Aradan geçen 4 yılı aşkın sürede büyük oranda tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 8 ay sonra, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de hizmete açılacak.

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1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye'nin gurur projesinde adım adım sona doğru!

TABLİYE BLOKLARININ MONTAJINA GEÇİLDİ

Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde artık araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi. Lapseki yakasında bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü ile Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ise ilk tabliye bloklarının montajı geçen günlerde yapıldı.

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1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye'nin gurur projesinde adım adım sona doğru!

SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajına başlandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına ilk mega tabliye blokunun montajı için son hazırlıklar yapılıyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye'nin gurur projesinde adım adım sona doğru!

Gemiyle getirilecek mega tabliye bloku, ana halatlar üzerine geçen günlerde montajı yapılan kaldırma vinci ile yukarı kaldırılarak konulacak. Tabliye bloklarının montajında, Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç de kullanılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden araçların geçeceği yolu; her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloku oluşturacak.