Son durum: Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Haziran sonrası normalleşme süreci ile ilgili yeni kararlar alındı. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan yeni normalleşme sürecini açıklıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de sokak kısıtlaması oldu. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 20:07 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 20:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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