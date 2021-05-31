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Haberler Galeri Son durum: Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son durum: Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Haziran sonrası normalleşme süreci ile ilgili yeni kararlar alındı. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan yeni normalleşme sürecini açıklıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de sokak kısıtlaması oldu. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 20:07 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 20:07
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Son durum: Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardınan yeni normalleşme sürecine ilişkin son gelişmeleri açıklıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

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Son durum: Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI? HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU...

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Başkan Erdoğan tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son durum: Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

KAFE VE RESTORANLAR MÜŞTERİLERE KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmete ara veren kafe ve restoranlar, Kabine Toplantısı sonrası alınacak yeni kararları bekliyor. İşletmeler sosyal mesafeye uygun bir şekilde hazırlıklarını sürdürürken, masalara dezenfektan ve plastik camlardan oluşan paravanlarla tedbirleri sıkılaştırdığı görülüyor.

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Son durum: Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını kapsamında alınacak yeni tedbirlerin kararlaştırılacağı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası alınacak yeni kararları birçok sektör beklerken, uzun bir dönem kapalı kalan kafe ve restoranlar hazırlık sürecine girdi. Kafe ve restoranlar masaların mesafesine dikkat ederken, masa üzerinde dezenfektan ve plastik camlardan oluşan paravanlar yer alıyor. İşletmeciler, normalleşmeyle birlikte alınacak kararlara uyacaklarını söyledi. İşletmeciler, normalleşmenin turistlere de etkisi olacağına dikkat çekerken, toparlanma sürecinden sonra fiyatlarda bir zam olacağını ancak bu dönemde fiyatları aynı tutacaklarını belirtti.

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Son durum: Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Galata'da bir kafe işletmecisi Abdül Fettah Halas, kafe ve restoran sahipleri olarak bir süredir kapalı kaldıklarını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kafelerin açılacağı haberini bekliyoruz. Daha önemlisi bu hastalıktan kısa süre içerisinde kurtulmamız gerekiyor" dedi.