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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları...
Kabine toplantısı sonrasında milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. 31 Mayıs Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi. Alınan kararlar sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm detaylar belli olacak. İşte, 31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları...
Giriş Tarihi: 31.05.2021 19:58
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