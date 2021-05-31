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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları...

Kabine toplantısı sonrasında milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. 31 Mayıs Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi. Alınan kararlar sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm detaylar belli olacak. İşte, 31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 19:58
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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları...

31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs ile mücadelede hangi yeni kararların alındığını merak eder oldu. Aşılama uygulaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşandı. Hal böyle olunca gözler 1 Haziran'da alınacak kararlara çevrildi. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kararların detayları belli olacak. İşte, 31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları...

1 HAZİRAN SONRASI UYGULANACAK TEDBİRLER BELLİ OLACAK

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda kafe ve restoranların kişi sınırlaması ile açılması, düğünlere belirli kurallar içerisinde izin verilmesi, sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi ve açık havada maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin konular gündeme getirilecek.

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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları...

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayısındaki düşüşün sürmesi durumunda, 1 Haziran'da kafe ve restoranlar açılacak.

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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine toplantısında alınacak yeni karara göre, düğün salonlarının belli sayıda misafir ağırlamak şartıyla açılabileceği gündemde.

Düğünlerin, ilk etapta açık alanlarda, aşılamanın artması halinde kapalı alanlarda da yapılması bekleniyor.

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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları...

SPOR SALONLARI, HALI SAHALAR, KIRAATHANELER

Kabinede spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin yarından itibaren açılmasına dönük karar çıkması da öngörülüyor.