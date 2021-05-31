İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları...

31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs ile mücadelede hangi yeni kararların alındığını merak eder oldu. Aşılama uygulaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşandı. Hal böyle olunca gözler 1 Haziran'da alınacak kararlara çevrildi. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kararların detayları belli olacak. İşte, 31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları...