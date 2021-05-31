Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? Kabine Toplantısı son dakika

Hafta içi yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüsle mücadele sürecinin titizlikle yürütüldüğü Türkiye'de gözler yeni normalleşme sürecine çevrildi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? İşte haberin detayları...