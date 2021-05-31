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Haberler Galeri Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? Kabine Toplantısı son dakika

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? Kabine Toplantısı son dakika

Son dakika... Hafta içi sokağa çıkma saatleri değişti mi? Koroanvirüsle mücadele kapsamında son genelgeye göre hafta içi kısıtlaması saat 21.00'de başlıyordu. Yeni normalleşme süreci ile birlikte hafta içi kısıtlamasının kalkıp kalkmayacağı ya da kısıtlama saatlerinin değişip değişmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme sürecini açıklıyor. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 20:17 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 20:20
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? Kabine Toplantısı son dakika

Hafta içi yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüsle mücadele sürecinin titizlikle yürütüldüğü Türkiye'de gözler yeni normalleşme sürecine çevrildi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? Kabine Toplantısı son dakika

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Hafta içi ve cumartesi günü 22.00 -05.00 arası uygulanmaya devam edecek

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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? Kabine Toplantısı son dakika

SAĞLIK EKİPLERİ KIRSALDAKİ ENGELLİ VATANDAŞLARI AŞILAMAK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYOR

Ağrı ve Iğdır'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekipleri, koronavirüsle mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun çalışma yapıyor.

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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? Kabine Toplantısı son dakika

Bir yandan Valilikler desteğinde sağlanan araçlarla köylerden hastanelere getirilen vatandaşları aşılayan ekipler, diğer yandan sağlık kuruluşlarına ulaşma imkanı olmayan kırsaldaki vatandaşların ayağına gidiyor.

Ailelerle irtibata geçerek, günün ilk saatlerinde zorlu coğrafyaya sahip Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki yüksek rakımlı Ağrı ve Tendürek dağları eteklerindeki köylere giden ekipler, engellileri aşılıyor.

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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? Kabine Toplantısı son dakika

ARAÇLARIN GİDEMEDİĞİ YERLERE YÜRÜYEREK ULAŞIYORLAR

Zorlu coğrafyada dağları aşan doktor, hemşire, ebe ve 112 Acil Sağlık görevlileri, büyük zorluklarla ulaştıkları köylerde, aşıladıkları vatandaşların ilgisiyle moral buluyor.

Iğdır'da görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mücahit Alparslan, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığınca belirlenen kategorilere göre ekiplerin durmaksızın aşılama çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.