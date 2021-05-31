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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? Kabine Toplantısı son dakika
Son dakika... Hafta içi sokağa çıkma saatleri değişti mi? Koroanvirüsle mücadele kapsamında son genelgeye göre hafta içi kısıtlaması saat 21.00'de başlıyordu. Yeni normalleşme süreci ile birlikte hafta içi kısıtlamasının kalkıp kalkmayacağı ya da kısıtlama saatlerinin değişip değişmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme sürecini açıklıyor. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 31.05.2021 20:17 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 20:20
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