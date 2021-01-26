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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son durum: Pazartesi günü yasaklar bitecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Son durum: Pazartesi günü yasaklar bitecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Mekanlara uygulanan kısıtlamaların yanı sıra hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma yasaklarının da biteceği tarih konusunda araştırmalar sürüyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, pazartesi günü yasaklar bitecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 26.01.2021 16:39
Pazartesi günü yasaklar bitecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Normalleşme süreci için adımların atıldığı Türkiye'de kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı merak ediliyor. Yasakların biteceği tarihi araştıran vatandaşlar, Kabine toplantısının yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili Kabine toplantısını işaret etmişti. Peki, pazartesi günü yasaklar bitecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR PAZARTESİ GÜNÜ YASAKLAR BİTECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği henüz bilinmiyor. Kısıtlama ile ilgili yeni kararlar Kabine toplantısında alınacak. Toplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
"KOVİD-19 VAKA SAYISININ DÜŞMESİ REHAVETE YOL AÇMAMALI"
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yaptığı açıklamada, aşılamaların başlaması ve halkın tedbir konusundaki duyarlılığının artmasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını rakamlarında düşüşler yaşanmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Türkiye'de salgın başladığından bu yana çeşitli önlemlerle yayılımın önlenmeye çalışıldığını, bunda önemli mesafeler katedildiğini belirten Şener, şöyle devam etti:
"Salgının başından beri aslında İsviçre peyniri benzetmesi yaparak, birden çok önlemin bir arada yapılması gerektiğini söylemiştik. Neydi bunlar? Maske, mesafe, el hijyeni. Bunların dışında da kapalı alanlarda kalabalıklaşmamaktı. Aşının da gelmesiyle ve aktif olarak uygulanmaya başlamasıyla elimizde bir kozumuz daha oldu tabiri caizse. Aşıyı yaygınlaştırdıkça toplumda uygulamayı artırdıkça bu önlemlerin daha da faydasını göreceğiz. Dolayısıyla bu, aşılanmış kişilerin maskelerini çıkararak, mesafeye uymayarak dışarıda gezmesi demek değil. Hiç unutmamamız gereken bir şey var, antikor yanıtı her ne kadar aşı uygulama sonrası oluşsa dahi virüsü almanızı engellemez. Virüsü almayı engelleyecek tek şey aslında maske, mesafe ve el hijyeni üçlemesini hiç ihmal etmememiz."