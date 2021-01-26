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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Engelli memur adayları dikkat! 2021 EKPSS kura sonuçları açıklandı! EKPSS tercih sonuçları sorgulama! Son dakika: Engelli memur adayları dikkat! 2021 EKPSS kura sonuçları açıklandı! EKPSS tercih sonuçları sorgulama! Son dakika... EKPSS kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 13-19 Ocak tarihleri arasında tercih yapan engelli kamu personeli adaylarının yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ortaöğretim, ön lisans ve lisans üzerinden toplam 62.311 aday tercih yaptı. 2.005 boş kontenjana 1.961 aday yerleştirildi, 44 kontenjan ise boş kaldı. Peki, 2021 EKPSS kura tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 26.01.2021 15:26
Son dakika... EKPSS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Belirlenen tarihler aralığında tercih yapan adaylar, heyecan içinde sonuçlarını araştırıyor. Peki, 2021 EKPSS kura tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EKPSS KURA TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
13-19 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen amu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler.
KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA
EKPSS/Kura ile engellialım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"in 15'inci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Söz konusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın;
1) Kadronun gerektirdiği öğrenim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı, 2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı, 3) Kadro için genel ve özel şart olarak istenilen hususlara ilişkin belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı, 4) "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı,(Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerek görülmesi halinde Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'in 12'ncimaddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu veya kontrol muayenesi talep edilebilecektir.) 5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir.