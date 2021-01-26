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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Polis alımı için kritik tarih: 27. Dönem POMEM polis alımı ne zaman? Polis alımı için sınavlar ne zaman? Maaşlar... Polis alımı için kritik tarih: 27. Dönem POMEM polis alımı ne zaman? Polis alımı için sınavlar ne zaman? Maaşlar...
27. Dönem POMEM polis alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis alımı için başvuru süreci tamamlandı. Hal böyle olunca adaylar alımların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Alımlar için sınav tarihi araştırılmaya devam ediyor. İşte, 27. Dönem POMEM polis alımı ne zaman? Polis alımı için sınavlar ne zaman? Maaşlar...
Giriş Tarihi: 26.01.2021 16:53
27. Dönem POMEM polis alımı ne zaman? Polis alımı için sınavlar ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27. Dönem POMEM kapsamında toplamda 8 bin olmak üzere 5 bin 440 erkek, 960 kadın lisans mezunu ile, bin 360 erkek 240 bin kadın önlisans mezunu polis alımı yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi gözler sınav tarihinin açıklaması ve giriş belgelerinin duyurulacağı tarihe çevrildl. İşte, 27. Dönem POMEM polis alımı ne zaman? Polis alımı için sınavlar ne zaman? Maaşlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 27.DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından POMEM polis alımı duyuruları takip ediliyor. Son yapılan duyuruyla birlikte 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alımı mülakatları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağı biliniyor.
POMEM POLİS ALIMI DUYURUSU!
Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alımı mülakatları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Açıklamada başvuru merkezleri ve tarihlerinin ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacağı da duyuruldu.
POLİS ALIMI ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
POMEM SINAV TARİHLERİ ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.