27. Dönem POMEM polis alımı ne zaman? Polis alımı için sınavlar ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27. Dönem POMEM kapsamında toplamda 8 bin olmak üzere 5 bin 440 erkek, 960 kadın lisans mezunu ile, bin 360 erkek 240 bin kadın önlisans mezunu polis alımı yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi gözler sınav tarihinin açıklaması ve giriş belgelerinin duyurulacağı tarihe çevrildl. İşte, 27. Dönem POMEM polis alımı ne zaman? Polis alımı için sınavlar ne zaman? Maaşlar...