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Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Mahkum ve mahkum yakınlarının yakından takip ettiği açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda izinler 2 ay süreyle uzatılmıştı. Mayıs ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler izinleri uzatılıp uzatılmayacağına çevrildi. Peki, açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Son durum nedir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.05.2021 18:26
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