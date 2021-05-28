Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bazı önlemler alınmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile açık cezaevlerindeki mahkumlara izin verilmişti. 31 Mart'ta sona ermesi beklenen izinlerin süresi 2 ay daha uzatılmıştı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de bu izin sürelerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı oldu. Peki, açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...