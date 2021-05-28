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Haberler Galeri Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Mahkum ve mahkum yakınlarının yakından takip ettiği açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda izinler 2 ay süreyle uzatılmıştı. Mayıs ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler izinleri uzatılıp uzatılmayacağına çevrildi. Peki, açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Son durum nedir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 18:26
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Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bazı önlemler alınmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile açık cezaevlerindeki mahkumlara izin verilmişti. 31 Mart'ta sona ermesi beklenen izinlerin süresi 2 ay daha uzatılmıştı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de bu izin sürelerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı oldu. Peki, açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

31 Mart'ta sona ermesi beklenen açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmıştı. Buna göre, izinler 31 Mayıs 2021 tarihinde bitecek.

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Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, açık cezaevi izin süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Salgının seyrine göre açık cezaevi izinleri konusunda yeniden değerendirme yapılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

31 MAYIS'TA SONA ERECEK

Açık cezaevi izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle daha uzatılmasına karar verilmişti.

5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "26/03/2021 tarih ve 13588366-149-477 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

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Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

CEZA İNFAZ KURUMLARINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM ADALET KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, izleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.