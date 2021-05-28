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Haberler Galeri Bekçi alımı son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının sonlarının gelmesi nedeniyle bekçi alımları için detaylar yeniden gündeme geldi. Bekçi olmak isteyen binlerce aday gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alımlar için detayları gündeme geliyor. Diğer yandan başvuru şartları ve maaş tutarlarıda merak ediliyor. İşte, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

Giriş Tarihi: 28.05.2021 18:10 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 18:10
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Bekçi alımı son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yapılan 400 bekçi alımının ardından gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Bekçi olmak isteyenler www.pa.edu.tr adresinden ön başvuru işlemlerini yapabiliyorlar. Diğer yandan bekçi olmak isteyen binlerce aday alımların hangi illere yapılacağınıda merak ediyor. 2021 yılındaki alımlar için gelecek detaylar merakla takip ediliyor. İşte, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

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Bekçi alımı son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

EGM PA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU BAŞLADI MI?

Bekçi alımlarına ilişkin bir duyuru henüz gelmedi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında alımlar duyurulmuştu. Bu yıl da aynı duyuruların Eylül aylarında yapılması bekleniyor.

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Bekçi alımı son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar EGM bünyesinde bekçi olarak yer almak için istenen başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. Ön başvurular ise http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava, mülakata ve parkura katılıyor ve sonuç puanını elde ediyorlar.

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Bekçi alımı son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylardan istenen başvuru şartlarından bazıları ise şöyle:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

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Bekçi alımı son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

f) 31 yaşından gün almamış olmak

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,