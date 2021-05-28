Bekçi alımı son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının sonlarının gelmesi nedeniyle bekçi alımları için detaylar yeniden gündeme geldi. Bekçi olmak isteyen binlerce aday gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alımlar için detayları gündeme geliyor. Diğer yandan başvuru şartları ve maaş tutarlarıda merak ediliyor. İşte, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?