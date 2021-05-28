EGM 11 bin 837 polis alımı için tarih... Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...

EGM 11 bin 837 polis alımı için tarih açıklaması yakından takip ediliyor. Gelen son dakika açıklamasına göre polis ve komiser muavini için alım yapılacağı açıklandı. 20 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre EGM 2021 yılında toplamda 11 bin 837 memur alımı yapacak. Hal böyle olunca 27. Dönem POMEM polis alımları için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...