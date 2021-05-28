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Haberler Galeri EGM 11 bin 837 polis alımı için tarih... Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...

EGM 11 bin 837 polis alımı için tarih... Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...

EGM 11 bin 837 polis alımı için tarih açıklaması yakından takip ediliyor. Gelen son dakika açıklamasına göre polis ve komiser muavini için alım yapılacağı açıklandı. 20 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre EGM 2021 yılında toplamda 11 bin 837 memur alımı yapacak. Hal böyle olunca 27. Dönem POMEM polis alımları için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 18:37 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 18:37
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EGM 11 bin 837 polis alımı için tarih... Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...

Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alımı için tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM tarafından yapılan açıklamada polis ve komiser yardımcısı alımı için kontenjan açıldığı belirtildi. 20 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre EGM 2021 yılında toplamda 11 bin 837 memur alımı yapacak. Uzun süredir beklenen 27. Dönem POMEM polis alımları için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EGM 11 bin 837 polis alımı için tarih... Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...

EGM POLİS VE KOMİSER ALIMI NE ZAMAN 2021?

17 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü için belirlenen atama izninin 11.837 adedi Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılabilecek.

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EGM 11 bin 837 polis alımı için tarih... Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...

2021 atama izni kararnamesinde "tahsis edilen atama izinlerinin açıktan veya nakil suretiyle" kullanılabileceği belirtiliyor. Dolaysıyla komiser yardımcısı alımının açıktan alım şeklinde olacağı, meslek içinden komiser yardımcısı alımının atama izni sınırlamasına tabi olmadığı belirtiliyor.

2021 yılı polislik başvuruları tarihi hakkında ise resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.

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EGM 11 bin 837 polis alımı için tarih... Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...

2021 POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a)T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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EGM 11 bin 837 polis alımı için tarih... Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)