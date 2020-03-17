17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Son dönemde sıklıkla duyuyoruz! Koronavirüs, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, WHO ne demek?

Koronavirüs haberleri ile bazı terimler gündeme geldi. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) haberleri ile sıklıkla duymaya ve kullanmaya başladığımız terimler ilgili İletişim Başkanlığı "Koronavirüs Sözlüğü" yayımladı. Peki, bu terimlerin ne anlama geldiğini biliyor muydunuz? Koronavirüs, kovid-19, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, enfeksiyon, WHO ne demek?

Giriş Tarihi: 17.03.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 17:09
  • 1
  • 10
Son dönemde sıklıkla duyuyoruz! Koronavirüs, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, WHO ne demek?

Dünyanın ve ülkemizin gündeminde bulunan koronavirüs ile ilgili bazı terimler sıklıkla kullanılıyor. İletişim Başkanlığı tarafından "Koronavirüs Sözlüğü" başlığı altında bu terimlerin anlamları paylaşıldı. Peki, koronavirüs, kovid-19, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, enfeksiyon, WHO ne demek?

  • 2
  • 10
Son dönemde sıklıkla duyuyoruz! Koronavirüs, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, WHO ne demek?

Koronavirüs ne demek?
Soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu ve Ağır Akut Solunum Sendromu gibi daha ciddi hastalıklara neden olan bir virüs ailesi

  • 3
  • 10
Son dönemde sıklıkla duyuyoruz! Koronavirüs, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, WHO ne demek?

KOVİD-19 ne demek?
Çin'in Vuhan Eyaleti'nde solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüs

  • 4
  • 10
Son dönemde sıklıkla duyuyoruz! Koronavirüs, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, WHO ne demek?

Karantina ne demek?
Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi

  • 5
  • 10
Son dönemde sıklıkla duyuyoruz! Koronavirüs, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, WHO ne demek?

Pandemi ne demek?
Dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim