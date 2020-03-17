Son dönemde sıklıkla duyuyoruz! Koronavirüs, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, WHO ne demek?

Koronavirüs haberleri ile bazı terimler gündeme geldi. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) haberleri ile sıklıkla duymaya ve kullanmaya başladığımız terimler ilgili İletişim Başkanlığı "Koronavirüs Sözlüğü" yayımladı. Peki, bu terimlerin ne anlama geldiğini biliyor muydunuz? Koronavirüs, kovid-19, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, enfeksiyon, WHO ne demek?

Giriş Tarihi: 17.03.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 17:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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