Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Son dakika... Corona virüsüne ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye'de yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayısı 47 oldu. Vakaların yurt dışı temaslı olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık altyapımız hızlı ve yayın. O halde emin olmalıyız. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız." dedi. Yeni alınan önlemler kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Vatandaşlar internet üzerinde "Sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Corona virüsünü önlemek amacıyla alınan önlemlr kapsamında sokağa çıkma yasağı geldi mi? İşte son gelişmeler...