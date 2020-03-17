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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de yurt dışı temaslı corona virüsü vakasının görülmesinin ardından önlemler alındı. Sağlık Bakanlığı halkı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyor. Corona virüsünü önlemek amaçlı alınan tedbirler kapsamında bazı işletmeler geçici süreliğine kapatıldı. Son günlerde internet üzerinde "Sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu araştırılıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı var mı? Corona virüsüne karşı alınan önlemler neler? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.03.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 16:19
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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Son dakika... Corona virüsüne ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye'de yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayısı 47 oldu. Vakaların yurt dışı temaslı olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık altyapımız hızlı ve yayın. O halde emin olmalıyız. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız." dedi. Yeni alınan önlemler kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Vatandaşlar internet üzerinde "Sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Corona virüsünü önlemek amacıyla alınan önlemlr kapsamında sokağa çıkma yasağı geldi mi? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı geldi mi?

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı yok. Önlem amaçlı bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Alınan önlemlerin tedbir olarak alındığını, panik yapılmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı geldi mi?

SAĞLIK BAKANI KOCA: KORONAVİRÜS TANISI KONAN HASTA SAYIMIZ 47 OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." ifadesini kullandı.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı geldi mi?

BAKAN KOCA'DAN "TEDBİRLERİ SIKI TUTALIM" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi.