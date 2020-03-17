Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı geldi mi?
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de yurt dışı temaslı corona virüsü vakasının görülmesinin ardından önlemler alındı. Sağlık Bakanlığı halkı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyor. Corona virüsünü önlemek amaçlı alınan tedbirler kapsamında bazı işletmeler geçici süreliğine kapatıldı. Son günlerde internet üzerinde "Sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu araştırılıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı var mı? Corona virüsüne karşı alınan önlemler neler? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.03.2020 15:58Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 16:19