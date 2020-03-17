MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?

20 bin öğretmen ataması için tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözlü mülakatlar 5-22 Şubat'ta gerçekleştirilmişti. Sözlü mülakatların sonuçları ise 25 Şubat'ta açıklandı. Başarılı olan adaylar için 9-13 Mart'ta tercihler alındı. Şimdi ise gözler tercih sonuçlarına çevirildi. Peki, 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?