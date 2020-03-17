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MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?

20 bin öğretmen ataması için tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözlü mülakatlar 5-22 Şubat'ta gerçekleştirilmişti. Sözlü mülakatların sonuçları ise 25 Şubat'ta açıklandı. Başarılı olan adaylar için 9-13 Mart'ta tercihler alındı. Şimdi ise gözler tercih sonuçlarına çevirildi. Peki, 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?

Giriş Tarihi: 17.03.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 17:38
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MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?

20 bin öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında sözlü sınavı başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar 9-13 Mart 2020 tarihlerinde tercihlerini gerçekleştirdi. Tercih bildirimlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınan atama tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Peki, 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?

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MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atamaya ilişkin tercih sonuçları ise 18 Mart'ta açıklanacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları bu tarihte gerçekleştirilecek.

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MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği...

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MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?

ATAMALAR NASIL OLACAK?

1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

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MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?

2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.