28 Ağustos 2021, Cumartesi
DGS 2021 taban puanlar ve kontenjanlar: ÖSYM DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? Kaç puan gerekiyor?
DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? 2021 DGS tercih işlemleri başladı. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, bugünden itibaren tercih bildiriminde bulunabilecek. Tercih yapacak öğrenciler heyecan içinde süreci takip ederken, taban puan ve kontenjan bilgileri sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, ÖSYM DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? Kaç puan gerekiyor? İşte DGS 2021 taban puanlar ve kontenjanlar...
Giriş Tarihi: 27.08.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 10:53
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