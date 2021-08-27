DGS 2021 taban puanlar ve kontenjanlar: ÖSYM DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? Kaç puan gerekiyor?

DGS taban puanlar ve kontenjanlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 DGS tercih süreci başladı. Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, ÖSYM AİS üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek. Tercih sürecinde işinizi kolaylaştırmak adına ÖSYM tarafından yayımlanan lisans programları kontenjan ve taban puan bilgilerini yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? Kaç puan gerekiyor? İşte DGS 2021 taban puanlar ve kontenjanlar...