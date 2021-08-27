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Haberler Galeri DGS 2021 taban puanlar ve kontenjanlar: ÖSYM DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? Kaç puan gerekiyor?

DGS 2021 taban puanlar ve kontenjanlar: ÖSYM DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? Kaç puan gerekiyor?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? 2021 DGS tercih işlemleri başladı. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, bugünden itibaren tercih bildiriminde bulunabilecek. Tercih yapacak öğrenciler heyecan içinde süreci takip ederken, taban puan ve kontenjan bilgileri sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, ÖSYM DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? Kaç puan gerekiyor? İşte DGS 2021 taban puanlar ve kontenjanlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 10:53
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DGS 2021 taban puanlar ve kontenjanlar: ÖSYM DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? Kaç puan gerekiyor?

DGS taban puanlar ve kontenjanlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 DGS tercih süreci başladı. Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, ÖSYM AİS üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek. Tercih sürecinde işinizi kolaylaştırmak adına ÖSYM tarafından yayımlanan lisans programları kontenjan ve taban puan bilgilerini yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? Kaç puan gerekiyor? İşte DGS 2021 taban puanlar ve kontenjanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS 2021 taban puanlar ve kontenjanlar: ÖSYM DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? Kaç puan gerekiyor?

DGS TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR

2021 DGS tercih kılavuzu ile taban puanlar ve kontenjanlar açıklandı. Aşağıdaki linklere tıklayarak konu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

DGS 2021 TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

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DGS 2021 taban puanlar ve kontenjanlar: ÖSYM DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? Kaç puan gerekiyor?

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021 DGS tercihleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.

DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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DGS 2021 taban puanlar ve kontenjanlar: ÖSYM DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? Kaç puan gerekiyor?

KAÇ TERCİH YAPILABİLECEK?

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

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DGS 2021 taban puanlar ve kontenjanlar: ÖSYM DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler neler? Kaç puan gerekiyor?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Tercih takviminin sona ermesinin ardından, sonuçların 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.