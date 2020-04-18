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Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
Son dakika... Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. Salgın tehlikesini azaltmak için yurt dışı uçuşlar durduruldu. İç hat seferleri de iptal edilmişti. Son günlerde en çok aranılanlar arasında uçak seferlerinin ne zaman yapılacağı yer alıyor. Peki, yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 16:18
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