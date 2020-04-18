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Haberler Galeri Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika... Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. Salgın tehlikesini azaltmak için yurt dışı uçuşlar durduruldu. İç hat seferleri de iptal edilmişti. Son günlerde en çok aranılanlar arasında uçak seferlerinin ne zaman yapılacağı yer alıyor. Peki, yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 18.04.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 16:18
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Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak? Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de yurt dışı seferleri durduruldu. Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları (THY) tarafından dış hat ve iç hat seferleri ile ilgili duyuru yayımlandı. Uçak seferleri ile ilgili merak edilen son gelişmeleri sizler için derledik. Peki, yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:

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Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?

"Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

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Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?

Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.

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Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?

30 büyükşehir ve Zonguldak iline araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından, Türk Hava Yolları da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.