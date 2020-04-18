Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak? Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de yurt dışı seferleri durduruldu. Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları (THY) tarafından dış hat ve iç hat seferleri ile ilgili duyuru yayımlandı. Uçak seferleri ile ilgili merak edilen son gelişmeleri sizler için derledik. Peki, yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte cevaplar...