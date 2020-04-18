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Haberler Galeri Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...

Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...

Mercedes Kadir kimdir? Mercedes Kadir lakabıyla bilinen Fatih Kaydı neden öldü? Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, gününü yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçiren ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan 36 yaşındaki Fatih Kaydı hayatını kaybetti. Mercedes Kadir'in vefat haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? İşte "Mercedes Kadir" olarak bilinen Fatih Kaydı'nın hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 23:07
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Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü Mercedes Kadir Fatih Kaydı'nın hikayesi...

Mercedes Kadir kimdir? Mercedes Kadir neden öldü? Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla gezen ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı, hayatını kaybetti. Malatyalı Kadir'in hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni ve hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? İşte Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...

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Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü Mercedes Kadir Fatih Kaydı'nın hikayesi...

MERCEDES KADİR NEDEN ÖLDÜ?

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde ikamet eden ve solunum yetmezliği rahatsızlığı bulunan Fatih Kaydı, durumunun ağırlaşması üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaydı, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü Mercedes Kadir Fatih Kaydı'nın hikayesi...

Mercedes Kadir'in vefat haberi üzerine kent protokolü başsağlığı mesajları yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'mızda kişiliğiyle sembol olmuş, Mercedes Kadir adıyla müsemma Fatih Kaydı kardeşimizin vefatı hepimizi üzmüştür. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

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Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü Mercedes Kadir Fatih Kaydı'nın hikayesi...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Malatya'mızın sevilen simalarından Fatih Kaydı'ın (Mercedes Kadir) vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kadirimize Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü Mercedes Kadir Fatih Kaydı'nın hikayesi...

AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından "Mercedes Kadir'in" fotoğrafını paylaşarak başsağlığı mesajı yayımladı.