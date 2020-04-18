Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...

Mercedes Kadir kimdir? Mercedes Kadir lakabıyla bilinen Fatih Kaydı neden öldü? Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, gününü yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçiren ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan 36 yaşındaki Fatih Kaydı hayatını kaybetti. Mercedes Kadir'in vefat haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? İşte "Mercedes Kadir" olarak bilinen Fatih Kaydı'nın hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 23:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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