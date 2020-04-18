18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İBB'nin Basın Sözcüsü Nadir Ataman, Sözcü'nün damadı çıktı! Halk Ekmek skandalının arkasında o mu var?

İBB'nin Basın Sözcüsü Nadir Ataman, Sözcü'nün damadı çıktı! Halk Ekmek skandalının arkasında o mu var?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü Nadir Ataman'ın Sözcü gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı olduğu ortaya çıktı. İBB Baısın Sözcüsü Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aylık oturumunda; "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum, Sözcü gazetesi okuyun, Fox TV izleyin" dedi. Metin Yılmaz; damadı Nadir Ataman'ın açıklamalarını manşetten ve birinci sayfadan verdi. Nadir Ataman'ın İBB'nin hizmet araçlarının Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz Sözcü'nün dağıtılmasına ve evlere götürülmesine aracılık yaptığı ifade ediliyor. Ayrıca Ataman'ın; Fahrettin Altun'un, Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığına yönelik asılsız ve gerçeği yansıtmayan bilgi ve fotoğrafları Cumhuriyet gazetesine servis ettiği iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2020 16:08
  • 1
  • 47
İBB'nin Basın Sözcüsü Nadir Ataman, Sözcü'nün damadı çıktı! Halk Ekmek skandalının arkasında o mu var?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sorumlusu Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda Sözcü Gazetesi'nin okunmasını, Fox TV'nin izlenmesini istemişti.

Nadir Ataman, "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum. Ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV okursanız gerçekten haberlere ulaşmış olursunuz. (…) Seyretmek isterseniz size Fox TV, Halk TV, Tele-1, KRT televizyonlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim." ifadelerini kullanmıştı.

  • 2
  • 47
İBB'nin Basın Sözcüsü Nadir Ataman, Sözcü'nün damadı çıktı! Halk Ekmek skandalının arkasında o mu var?

GÖKKUŞ: ARKADAŞ SÖZCÜ'NÜN DE AVUKATLIĞINI YAPIYOR
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Nadir Ataman'ı eleştirdi ve "Kimin hangi televizyonu seyrettiği, hangi televizyonu seyretmediği. Sizin yanınızda olanları seyredince objektif habercilik, öbür taraftakini seyredince yandaşçılık.. Böyle bir sınıflandırma hangi hakla yapıyorsunuz? Anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Sayın başkanım, Arkadaş Sözcü Gazetesi'nin akrabası. Sözcü'nün de avukatlığını yapıyor herhalde.." dedi.

Gökkuş, Nadir Ataman'ın verdiği soru önergesini eleştirdi "Böyle bir soru önergesi olmaz" ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 47
İBB'nin Basın Sözcüsü Nadir Ataman, Sözcü'nün damadı çıktı! Halk Ekmek skandalının arkasında o mu var?

ATAMAN, SÖZCÜ GAZETESİ'NİN HALK EKMEKLERDE ÜCRETSİZ DAĞITILMASINI MI SAĞLADI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aylık oturumlarında; "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum, Sözcü Gazetesi okuyun" diyen Nadir Ataman'ın, geçtiğimiz hafta Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi araçlarının Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz Sözcü Gazetesi'nin dağıtılmasına aracılık yaptığı ifade ediliyor.

  • 4
  • 47
İBB'nin Basın Sözcüsü Nadir Ataman, Sözcü'nün damadı çıktı! Halk Ekmek skandalının arkasında o mu var?

HALK EKMEK BÜFELERİNDE ÜCRETSİZ SÖZCÜ GAZETESİ DAĞITILDI
Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğu 31 belediye; halk ekmek büfelerinden ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtmıştı. Sözcü Gazetesi; "31 ildeki belediyelerle işbirliği yapan SÖZCÜ, okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'daki yüzlerce Halk Ekmek büfesinden, gazeteleriniz SÖZCÜ ve KORKUSUZ'u ücretsiz alabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

  • 5
  • 47
İBB'nin Basın Sözcüsü Nadir Ataman, Sözcü'nün damadı çıktı! Halk Ekmek skandalının arkasında o mu var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz Sözcü ve Korkusuz gazeteleri verildi. Belediye görevlileri kapı kapı dolaşarak söz konusu gazeteleri dağıttı.