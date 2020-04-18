İBB'nin Basın Sözcüsü Nadir Ataman, Sözcü'nün damadı çıktı! Halk Ekmek skandalının arkasında o mu var?
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü Nadir Ataman'ın Sözcü gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı olduğu ortaya çıktı. İBB Baısın Sözcüsü Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aylık oturumunda; "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum, Sözcü gazetesi okuyun, Fox TV izleyin" dedi. Metin Yılmaz; damadı Nadir Ataman'ın açıklamalarını manşetten ve birinci sayfadan verdi. Nadir Ataman'ın İBB'nin hizmet araçlarının Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz Sözcü'nün dağıtılmasına ve evlere götürülmesine aracılık yaptığı ifade ediliyor. Ayrıca Ataman'ın; Fahrettin Altun'un, Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığına yönelik asılsız ve gerçeği yansıtmayan bilgi ve fotoğrafları Cumhuriyet gazetesine servis ettiği iddia ediliyor.
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