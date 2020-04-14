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Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?
Diyanet'ten son dakika oruç açıklaması geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle ibadete geçici süreliğine ara verilmesinin ardından Ramazan ayında oruç tutulup tutulmayacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı, konu ile ilgili "Ramazan'da sağlıklı her müminin oruç tutması Allah'ın emriyle farzdır. Bu ibadetin topyekun ertelenmesi mümkün değildir" açıklamasını yaptı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 14.04.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 13:03
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