Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?

İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan ayı yaklaşıyor. İslam alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, 2020 Ramazan takvimini araştırıyor. Kur'an-ı Kerim'in indiği ve oruncunda bu ay tahsis edildiği Ramazan ayı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2020 Ramazan ayı takvimi...