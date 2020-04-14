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Haberler Galeri Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?

Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?

Diyanet'ten son dakika oruç açıklaması geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle ibadete geçici süreliğine ara verilmesinin ardından Ramazan ayında oruç tutulup tutulmayacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı, konu ile ilgili "Ramazan'da sağlıklı her müminin oruç tutması Allah'ın emriyle farzdır. Bu ibadetin topyekun ertelenmesi mümkün değildir" açıklamasını yaptı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 13:03
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Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?

İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan ayı yaklaşıyor. İslam alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, 2020 Ramazan takvimini araştırıyor. Kur'an-ı Kerim'in indiği ve oruncunda bu ay tahsis edildiği Ramazan ayı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2020 Ramazan ayı takvimi...

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Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?

2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılında Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlayacak. 19 Mayıs'ta Kadir Gecesi idrak edilecek. 23 Mayıs'ta Ramazan ayının son orucu tutulacak.

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Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2020 yılında Ramazan ayının ilk orucu 24 Nisan'da tutulacak.

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Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bir yıllık maddi ve manevi kirlerin temizlendiği, insani duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği terbiye ayı olan Ramazan ayının sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak.

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Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?

İşte 2020 Ramazan Bayramı takvimi:

23 Mayıs Cumartesi (Arefe günü),
24 Mayıs Pazar (1.Gün),
25 Mayıs Pazartesi (2.Gün),
26 Mayıs Salı (3.Gün) günü kutlanacak.