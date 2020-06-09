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Haberler Galeri Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?

Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?

Son dakika haberi... Sinema salonları, eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında gösterilen başarının ardından normalleşme adımları atılmaya başlandı. 1 Haziran'da bazı işletmelerin faaliyete geçmesi ile birlikte sinema salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı olan yerlerin açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 14:12
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Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Sinema salonları ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine, uzun bir aranın ardından Beştepe'de ilk kez yüz yüze yapılacak. Toplantıda kapalı olan mekanların açılacağı tarihin görüşülmesi bekleniyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de, sinema salonları, eğlence mekanları ve internet kafeler oldu. Peki, sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?

SİNEMA SALONLARI, EĞLENCE MEKANLARI, İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmeler yeniden faaliyete geçmişti. Ancak sinema salonları, eğlence mekanları ve internet kafelerin hangi tarihte açılacağı yönünde bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün sezonunun Ağustos'ta başlatılması bekleniyor. Düğün sezonuyla ilgili kararın bugünkü toplantıda alınması bekleniyor. Sezonun başlaması durumunda düğünler yüzde 25 kapasiteyle, ateş ölçümü yapılarak gerçekleşecek. Ekonomide yaşanan son gelişmeler, ekonomik destek paketleri, normalleşme takviminde kısa vadede uygulamaya konulacak düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapılacak.

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Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?

KIR DÜĞÜNÜ İŞLETMELERİNDE 'KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT' YOĞUNLUĞU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü sosyal hayata geçişin ardından evlenecek çiftler kır düğünlerine daha çok ilgi gösteriyor.

Çiftler, uzmanların "klimalı ve kapalı ortamlardan uzak durulmasını" önermesi üzerine, bu yaz yapacakları düğünlerde mekan arayışını bu tavsiyelere göre şekillendiriyor.

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Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?

Özellikle normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmesiyle kır düğünü rezervasyonlarında artış yaşanıyor. İşletme sahipleri ise faaliyete başlayacakları tarihin bir an önce duyurulmasını istiyor.

Bursa'da faaliyet gösteren Oksijen Havuzbaşı Kır Düğünü İşletmecisi Sabri Zümre, 12 yıldır sektörde faaliyet yürüttüğünü söyledi.