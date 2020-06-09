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Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?
Son dakika haberi... Sinema salonları, eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında gösterilen başarının ardından normalleşme adımları atılmaya başlandı. 1 Haziran'da bazı işletmelerin faaliyete geçmesi ile birlikte sinema salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı olan yerlerin açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.06.2020 14:07Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 14:12