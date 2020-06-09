Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?

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Son dakika... Sinema salonları ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine, uzun bir aranın ardından Beştepe'de ilk kez yüz yüze yapılacak. Toplantıda kapalı olan mekanların açılacağı tarihin görüşülmesi bekleniyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de, sinema salonları, eğlence mekanları ve internet kafeler oldu. Peki, sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor? İşte son gelişmeler...