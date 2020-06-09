Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul, Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz hafta sonu uygulanmadı. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Gözler bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Giriş Tarihi: 09.06.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 13:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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