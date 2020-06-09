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Haberler Galeri Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul, Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz hafta sonu uygulanmadı. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Gözler bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Giriş Tarihi: 09.06.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 13:06
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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir... GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Bu hafta sonu soka��a çıkma yasağı var mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı uzun bir aranın ardından Beştepe'de ilk kez yüz yüze yapılacak. Toplantıda sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detayların görüşülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanmayan kısıtlamanın bu hafta sonu devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu kapsamda internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de kısıtlama olacak mı? İşte detaylar...

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı bugün belli olacak. Vaka sayısı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının, sosyal mesafe ve tedbirlere uyum şartıyla sonlandırılması planlanıyor.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üstü yaşlılarla, 18 yaş altı gençlerin ve çocukların gözü de kabinenin alacağı kararlarda olacak, toplantıdan bu kesimlerin izinlerinin esnetilmesine yönelik yeni kararlar çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR? KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye'de 8 Haziran 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 171.121 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.711 kişi hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 625, toplam entube hasta sayısı 261 olarak açıklanırken, 141.380 hastanın iyileştiği bildirildi.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 989 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 171 bin 121 ve can kaybının 4 bin 711 olduğunu, 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 141 bin 380'e ulaştığını bildirdi.