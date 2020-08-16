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Son dakika: YKS tercihleri açıklandı mı? 2020 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için YKS tercihlerini gerçekleştiren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. YÖK tarafından üniversitelerin 1 Ekim itibarıyla açılabileceği açıklamasının yapılmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS tercihleri açıklandı mı? 2020 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.08.2020 11:31Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 11:46