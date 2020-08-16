16 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: YKS tercihleri açıklandı mı? 2020 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika: YKS tercihleri açıklandı mı? 2020 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için YKS tercihlerini gerçekleştiren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. YÖK tarafından üniversitelerin 1 Ekim itibarıyla açılabileceği açıklamasının yapılmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS tercihleri açıklandı mı? 2020 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.08.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 11:46
  • 1
  • 17
Son dakika: YKS tercihleri açıklandı mı? 2020 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 14 Ağustos'ta sona erdi. Üniversite hayali ile heyecanlı bekleyişini sürdüren öğrenciler, 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, YKS tercihleri açıklandı mı? 2020 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Son dakika: YKS tercihleri açıklandı mı? 2020 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak açıklanmadı. 14 Ağustos'ta tercihlerin tamamlanacak olmasının ardından 1-2 hafta içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Buna göre, YKS tercih sonuçları 17-28 Ağustos tarihleri arasında açıklanabilir. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 17
Son dakika: YKS tercihleri açıklandı mı? 2020 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

  • 4
  • 17
Son dakika: YKS tercihleri açıklandı mı? 2020 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

  • 5
  • 17
Son dakika: YKS tercihleri açıklandı mı? 2020 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.