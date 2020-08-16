Son dakika: YKS tercihleri açıklandı mı? 2020 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 14 Ağustos'ta sona erdi. Üniversite hayali ile heyecanlı bekleyişini sürdüren öğrenciler, 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, YKS tercihleri açıklandı mı? 2020 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman? İşte cevaplar...