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Haberler Galeri AÖL'den son dakika sonuç açıklaması! 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları...

AÖL'den son dakika sonuç açıklaması! 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları...

Son dakika... AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Eğitimlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamamış öğrenciler için gerçekleştirilen AÖL sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavına katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.08.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 12:34
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AÖL'den son dakika sonuç açıklaması! 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları...

Son dakika haberi... AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğiitm Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrencilerin 25-26 Temmuz'da katılım sağladığı AÖL 2. dönem sınavının sonuçları için resmi açıklama geldi. AÖL tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. AÖL sonuçları ve yeni dönem kayıtları ile iligli merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları ne zaman? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL'den son dakika sonuç açıklaması! 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları...

AÖL 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

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AÖL'den son dakika sonuç açıklaması! 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları...

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.

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AÖL'den son dakika sonuç açıklaması! 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları...

2020-2021 KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

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AÖL'den son dakika sonuç açıklaması! 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları...

2020-2021 AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.