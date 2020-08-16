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AÖL'den son dakika sonuç açıklaması! 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları...
Son dakika... AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Eğitimlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamamış öğrenciler için gerçekleştirilen AÖL sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavına katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.08.2020 12:30Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 12:34