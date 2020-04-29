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Son dakika: YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi?
Son dakika haberi... YKS sınav tarihi öne mi alındı? YKS sınavı ne zamana ertelendi? Son günlerde sosyal medyada YKS tarihinin öne alınacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından yüz binlerce öğrenci sınavın ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalara başladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversite sınavının yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, yüz binlerce öğrencinin merak ettiği YKS tarihi öne mi çekildi? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 10:10
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