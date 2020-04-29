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Haberler Galeri Son dakika: YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi?

Son dakika: YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi?

Son dakika haberi... YKS sınav tarihi öne mi alındı? YKS sınavı ne zamana ertelendi? Son günlerde sosyal medyada YKS tarihinin öne alınacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından yüz binlerce öğrenci sınavın ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalara başladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversite sınavının yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, yüz binlerce öğrencinin merak ettiği YKS tarihi öne mi çekildi? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 10:10
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Son dakika: YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi?

Son dakika... YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite hayali ile sınava hazırlanan yüz binlerce öğrenci sınav tarihini araştırmaya başladı. Sosyal medyada dolaşan YKS sınavının öne alınacağı iddiaları öğrencilerde heyecan yarattı. YÖK Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sınav tarihini duyurmuştu. Peki, YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi? İşte YKS sınav tarihi ile ilgili son gelişmeler...

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Son dakika: YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi?

YKS TARİHİ ÖNE Mİ ALINDI?

Sosyal medyada YKS sınav tarihinin öne alınacağı iddia edildi. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. YKS sınavı planlandığı tarihte gerçekleştirilecek.

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Son dakika: YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi?

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yaptığı açıklamada, 2020 YKS sınavının 25-26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Saraç, "YKS'nin, 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık. Bu kararı almamızdaki neden, tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır." açıklamasında bulundu.

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Son dakika: YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi?

Saraç, şöyle konuştu:

"YKS'de sorulacak müfredatla ilgili önceliğimiz ise bugünün gerçeklerinin yansıdığı bir şekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığımız ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir. Yükseköğretime giriş sınavlarının ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır."

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Son dakika: YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi?

Saraç, anne-babalara yönelik de "Gençlerimiz için bu zor günlerde en iyisini sürekli arıyor ve yapmaya çalışıyoruz. Onların bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için gayret ediyoruz. Dünyadaki üniversitelerde bu konuda ne oluyor, ne tür kararlar alınıyor, sürekli izliyoruz. Geleceğe yönelik planlamalar yapıyoruz ve tedrici bir şekilde bunları hayata sokuyoruz. Şu an kontrollü bir süreç izlemekteyiz. Bugünleri de hep birlikte, birbirimize kenetlenerek, dikkat, anlayış ve sabırla aşacağız inşallah." mesajını paylaştı.