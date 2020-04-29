SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?

Son dakika... Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda spor salonları ve restoranlar gibi kalabalığın yoğun olduğu yerler geçici süreliğine kapatılmıştı. Camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Türkiye'de 1,5 aylık sürecin ardından normalleşme gündeme geldi. Peki, seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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