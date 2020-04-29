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SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?

Son dakika... Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda spor salonları ve restoranlar gibi kalabalığın yoğun olduğu yerler geçici süreliğine kapatılmıştı. Camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Türkiye'de 1,5 aylık sürecin ardından normalleşme gündeme geldi. Peki, seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 11:03
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SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?

Son dakika... Sehayat yasağı ne zaman bitecek? Camiler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Öte yandan camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Koronavirüs salgınında Türkiye'de vaka sayısında azalış görülürken, iyileşme sayısındaki artış sevindirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan kabine toplantısının en önemli başlığı normalleşme takvimiydi. Peki, seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

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SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında; bakanlıklar, Diyanet, YÖK gibi kuruluşlardan hem ulusal anlamda hem de yerel anlamda atılacak adımlar ele alınıyor.

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SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?

Milliyet'in haberine göre, bayram sonrası normalleşmenin, "yüzde 100 normalleşme" olmayacağına dikkat çekiliyor. Aşı ortaya çıkana kadar hayat tamamen normale dönemeyecek, bu nedenle kademeli bir geçiş dönemi söz konusu olacak.

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SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Tüm alanlarda ortaya çıkan planlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dönem dönem açıklanacak.

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SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?

İLK AŞAMA AVM

İlk aşamada AVM'lerde bulunan mağazaların mayıs ortasında açılmaya başlayabileceği ancak AVM'lerdeki restoran ve çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı kararıyla açılabilecek.