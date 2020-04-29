Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte koronavirüs planı...

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde alınan koronavirüs önlemleri sonuç vermeye başlarken, son günlerde vaka artış hızında da ciddi bir düşüş gözlemlendi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu, 1 Mayıs Cuma günü de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı kararı almıştı. Vatandaşlar bu bilgiler ışığında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL