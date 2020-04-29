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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte koronavirüs planı...

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde alınan koronavirüs önlemleri sonuç vermeye başlarken, son günlerde vaka artış hızında da ciddi bir düşüş gözlemlendi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu, 1 Mayıs Cuma günü de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı kararı almıştı. Vatandaşlar bu bilgiler ışığında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:24
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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte koronavirüs planı...

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye'nin mücadelesi başarılı bir şekilde ilerlerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı 'Tünelin ucundaki ışık göründü' ifadesi vatandaşlara umut verdi. Hastalığın bulaşma hızı azalırken gün geçtikçe azalırken, iyileşenlerin sayısında da artışlar devam ediyor. Vatandaşlar hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bayramda da mı olacağını merak ediyor.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte koronavirüs planı...

Bakanlıkların ayrı ayrı hazırladığı normalleşme planı, 100 günlük icraat programına benzer şekilde ülke geneline, sektörlere ve illere yönelik yol haritasını içerecek.

Hürriyet'in haberine göre; Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı planın tüm uygulama aşamaları takvime bağlanacak. Bu dönemde öncelik ekonomiye, ticarete, turizme ve gıdaya verilecek.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte koronavirüs planı...

BAYRAMIN SON İKİ GÜNÜ BELLİ DEĞİL

Ramazan Bayramı'nın ardından hayata geçirilmeye başlayacak planın ilk aşamasındaki uyum oranlarına ve vakaların seyrine bakılarak normalleşme adımları takvimin ikinci aşamasında genişletilecek.

Hedefe ulaşılamaması durumunda takvim ve hedefler güncellenecek. Buna göre bayram boyunca seyahat kısıtlamalarının sürmesi, cuma gibi bayram namazının da camilerde kılınmaması ve pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 24 Mayıs'ta 31 şehirde sokağa çıkma yasağının sürmesi formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Bayramın son iki günü yasağın sürüp sürmemesi ise tartışılıyor.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte koronavirüs planı...

TURİZM: SERTİFİKASINI ALAN OTEL AÇILABİLECEK

Normalleşmenin başlayacağı ilk sektörlerden biri turizm olacak. Kabinede gündeme gelen takvime göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dünyada ilk kez uygulayacağı sertifikasyon sistemine göre otellerin sosyal mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor. Ramazan Bayramı'nın ardından daha korunaklı ve dışarıyla etkileşimi az olan otellerin öncelikli açılacağı kaydediliyor.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte koronavirüs planı...

Otellerde bakanlığın hazırladığı kurallar listesine uygun şekilde açık büfenin yasaklanması, eğitimli personelle hizmet verilmesi, bekletmeli oda seçeneklerinin uygulanması şartı getirileceği belirtiliyor.