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Son dakika: YKS erken açıklanır mı? 2020 üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi... YKS sonuçları erken açıklanacak mı? Üniversite sınavı 27-28 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci sonuçları heyecanla beklemeye başladı. ÖSYM'nin YKS tercih takvimini açıklamasının ardından öğrenciler sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağını araştırmaya başladılar. Peki, YKS erken açıklanır mı? 2020 üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.07.2020 17:03Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 17:13