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Haberler Galeri Son dakika: YKS erken açıklanır mı? 2020 üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika: YKS erken açıklanır mı? 2020 üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi... YKS sonuçları erken açıklanacak mı? Üniversite sınavı 27-28 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci sonuçları heyecanla beklemeye başladı. ÖSYM'nin YKS tercih takvimini açıklamasının ardından öğrenciler sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağını araştırmaya başladılar. Peki, YKS erken açıklanır mı? 2020 üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 17:13
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Son dakika: YKS erken açıklanır mı? 2020 üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... YKS sonuçları erken açıklanacak mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı YKS tercih kılavuzunun erişime açılması ve tercih takviminin belli olmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, YKS erken açıklanır mı? 2020 üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: YKS erken açıklanır mı? 2020 üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ERKEN AÇIKLANIR MI?

Tercih takviminin belli olmasının ardından sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Ancak sonuçların erken açıklanması gibi bir açıklama bulunmuyor.

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Son dakika: YKS erken açıklanır mı? 2020 üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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Son dakika: YKS erken açıklanır mı? 2020 üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

220 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

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Son dakika: YKS erken açıklanır mı? 2020 üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: