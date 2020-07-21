Son dakika: YKS erken açıklanır mı? 2020 üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... YKS sonuçları erken açıklanacak mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı YKS tercih kılavuzunun erişime açılması ve tercih takviminin belli olmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, YKS erken açıklanır mı? 2020 üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...