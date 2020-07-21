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Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 31 Temmuz-3 Ağustos Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?

Milyonlarca vatandaşın "Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı" sorusuna aradığı yanıt Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos'ta idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala konu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 31 Temmuz-3 Ağustos Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 17:44
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Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 31 Temmuz-3 Ağustos Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın kısıtlama açıklamasının ardından gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 31 Temmuz-3 Ağustos Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 31 Temmuz-3 Ağustos Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, HANGİ İLLERDE?

31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 31 Temmuz-3 Ağustos Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KISITLAMA" AÇIKLAMASI

Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 31 Temmuz-3 Ağustos Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?

Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 31 Temmuz-3 Ağustos Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe – Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz Cuma – Kurban Bayramı 1. günü

1 Ağustos Cumartesi – Kurban Bayramı 2. günü

2 Ağustos Pazar – Kurban Bayramı 3. günü

3 Ağustos Pazartesi – Kurban Bayramı 4. günü