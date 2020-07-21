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Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 31 Temmuz-3 Ağustos Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?
Milyonlarca vatandaşın "Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı" sorusuna aradığı yanıt Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos'ta idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala konu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 31 Temmuz-3 Ağustos Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.07.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 17:44
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