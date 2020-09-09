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Haberler Galeri Son dakika: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 ÖSYM üniversite ek kontenjanlar taban puanlar açıklandı mı?

Son dakika: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 ÖSYM üniversite ek kontenjanlar taban puanlar açıklandı mı?

Son dakika... YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları gerçekleştirildi. Tercih sonucuna göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanlara ek tercih yapacaklar. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 ÖSYM üniversite ek kontenjanlar taban puanlar açıklandı mı? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 11:31
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Son dakika: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 ÖSYM üniversite ek kontenjanlar taban puanlar açıklandı mı?

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? Boş kontenjanlar açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercihlerinin sonuçları açıklanmış ve üniversite kayıtları gerçekleştirilmişti. Ek tercih yapmayı bekleyen öğenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 üniversite ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 ÖSYM üniversite ek kontenjanlar taban puanlar açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak ek tercihlerin ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ek yerleştirmelerin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 ÖSYM üniversite ek kontenjanlar taban puanlar açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2020 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı.

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

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Son dakika: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 ÖSYM üniversite ek kontenjanlar taban puanlar açıklandı mı?

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

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Son dakika: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 ÖSYM üniversite ek kontenjanlar taban puanlar açıklandı mı?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.