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Son dakika: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 ÖSYM üniversite ek kontenjanlar taban puanlar açıklandı mı?
Son dakika... YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları gerçekleştirildi. Tercih sonucuna göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanlara ek tercih yapacaklar. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 ÖSYM üniversite ek kontenjanlar taban puanlar açıklandı mı? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.09.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 11:31
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