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Haberler Galeri MEB bursluluk sınavı soruları ve cevapları sorgulama! 2020 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB bursluluk sınavı soruları ve cevapları sorgulama! 2020 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi... Bursluluk sınavı soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İOKBS adı altında gerçekleştirilen MEB bursluluk sınavının soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınava katılan öğrenciler soru ve cevapları görüntüledikten sonra sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. Peki, MEB bursluluk sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2020 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 10:42
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MEB bursluluk sınavı soruları ve cevapları sorgulama! 2020 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Bursluluk sınavı soru ve cevapları yayınlandı. 2020 İOKBS'ye katılan öğrenciler şimdi de sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişe geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, 5 Eylül 2020 tarihinde yapılan İOKBS sonuçları için geri sayım başladı. Peki, bursluluk sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2020 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 bursluluk sınavına dair tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB bursluluk sınavı soruları ve cevapları sorgulama! 2020 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden 2020 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak 2020 bursluluk sınavı soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

5. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

8. ve Hazırlık Sınıfı Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

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MEB bursluluk sınavı soruları ve cevapları sorgulama! 2020 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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MEB bursluluk sınavı soruları ve cevapları sorgulama! 2020 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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MEB bursluluk sınavı soruları ve cevapları sorgulama! 2020 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.