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MEB bursluluk sınavı soruları ve cevapları sorgulama! 2020 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi... Bursluluk sınavı soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İOKBS adı altında gerçekleştirilen MEB bursluluk sınavının soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınava katılan öğrenciler soru ve cevapları görüntüledikten sonra sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. Peki, MEB bursluluk sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2020 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 09.09.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 10:42
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