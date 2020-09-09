MEB bursluluk sınavı soruları ve cevapları sorgulama! 2020 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Bursluluk sınavı soru ve cevapları yayınlandı. 2020 İOKBS'ye katılan öğrenciler şimdi de sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişe geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, 5 Eylül 2020 tarihinde yapılan İOKBS sonuçları için geri sayım başladı. Peki, bursluluk sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2020 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 bursluluk sınavına dair tüm detaylar...